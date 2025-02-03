Трамп подтолкнул биткойн вниз

Крипторынок потерял сотни миллиардов долларов всего за одну ночь. Инвесторы говорят о крупнейшем обвале за всю историю индустрии. В ночь на понедельник, 3 февраля, стоимость биткойна опустилась примерно со $100 тыс. до $93 тыс. Падение крупнейшей криптовалюты потянуло за собой и так называемые альткойны. Например, монета Ethereum подешевела до $2,36 тыс. Таким образом, всего за 24 часа она растеряла весь рост, набранный за месяц на фоне победы Дональда Трампа на выборах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Обвал на рынке криптовалют совпал с решением американского президента ввести пошлины на товары из Китая, Мексики и Канады. Он также не исключил, что введет тарифы на продукцию из Евросоюза. Теперь рынок ожидает заметного роста инфляции в США, из-за чего интересы инвесторов будут смещаться в сторону более предсказуемых инструментов, говорит соучредитель инвестиционного клуба «Актив» Климентий Целовальников: «Здесь несколько факторов. Действительно, существенно влияют макроэкономические факторы, такие как пошлины, вывод китайского ChatGPT, потому что он оказывает значительное влияние на саму экономику.

Плюс есть еще такая вещь, как "высадка хомяков", она всегда происходит, когда слишком большое количество позиций непрофессиональных участников рынка открывается наверх. Происходит резкое движение вниз, которое мелкие игроки просто не выдерживают. Он может еще просесть, если основные маркетмейкеры увидят, что, продавив рынок еще, вылетит еще большее количество "хомяков", почему бы нет. И здесь еще вопрос в том, что многие держат токены, это не только биткойн. И надо смотреть по опционам, безусловно, там очень сильные потери».

В понедельник падение биткойна замедлилось. Его цена приблизилась к отметке в $95 тыс. При этом собеседники “Ъ FM” не исключают, что в ближайшее время стоимость крупнейшей криптовалюты может опуститься ниже $90 тыс. При этом стабилизация рынка может произойти на горизонте двух недель, считает основатель сервиса по учету, контролю и аналитике криптовалют BitOK Дмитрий Мачихин: «Всегда абсолютно одна и та же история, особенно если актив волатильный и рисковый: если происходит какой-то триггер, то инвесторы реагируют на него панически. Так как рыночная доминация биткойна остается достаточно высокой, то он с легкостью тянет за собой альткойны.

Следующие четыре года, пока одним из определяющих на американском рынке будет президент Трамп, и вся власть будет внутри "Твиттера" и разных заявлений, нас ждет высокая волатильность и новостные отыгрыши.

Через две недели уже все будет, как раньше. Это просто истерические реакции на непрогнозируемые заявления и разные события. Макроэкономически крипта будет опережающе расти. То, что в моменте происходит коррекция, это нормально. Настроения инвесторов сменятся на позитивные в зоне жадности, и альты покажут больший улов, чем биткойн, таков у них стакан».

Некоторые иностранные криптоаналитики в понедельник заявляли, что в долгосрочной перспективе торговые войны Дональда Трампа приведут к резкому росту биткойна. Они объясняют это тем, что во всем мире инвесторы будут выбирать криптовалюты для спасения сбережений от инфляции. Позже, вечером в понедельник, биткойн начал резко отыгрывать позиции. Стоимость главной криптовалюты превысила $98 тыс.

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Владислав Викторов