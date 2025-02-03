Европа встала в оборонительную позу

Лидеры Евросоюза провели в понедельник свою первую встречу в новом формате. Она получила наименование неформального выездного совещания и была посвящена теме коллективной европейской обороны. Стремление найти новые пути финансирования военных расходов и углубить сотрудничество в сфере обороны в последнее время обосновывали российскими действиями на Украине. Дополнительным стимулом к тому, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности за собственную безопасность, оказался приход к власти в США Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте с председателем Европейского совета Антониу Коштой в брюссельском дворце Эгмонт на неформальной встрече по коллективной безопасности

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Pool / Reuters Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте с председателем Европейского совета Антониу Коштой в брюссельском дворце Эгмонт на неформальной встрече по коллективной безопасности

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Pool / Reuters

Идея неформального выездного совещания лидеров Евросоюза вместо официальных саммитов, инициированная председателем Европейского совета Антониу Коштой, стала, по сути, новым прочтением хорошо известной в дипломатии «встречи без галстуков». По задумке португальского политика такой формат позволил бы обсуждать важные вопросы без необходимости согласовывать итоговые документы, что в последние годы давалось главам государств и правительств 27 стран ЕС весьма непросто. И чтобы еще больше подчеркнуть неформальность общения, для первой такой встречи глава Евросовета выбрал экзотическую локацию — замок Лимон на полпути между Брюсселем и Льежем. Правда, этой задумке не суждено было сбыться: по соображениям безопасности съезд европейских политиков 3 февраля перенесли во дворец Эгмонт в бельгийской столице.

Впрочем, главное — тема встречи, целиком и полностью посвященная путям укрепления оборонных возможностей на уровне ЕС, увеличению финансирования и инвестиций в оборонную сферу и углублению сотрудничества в этой области,— осталось неизменным.

«Европе необходимо взять на себя большую ответственность за собственную оборону»,— написал Антониу Кошта 13 января в пригласительном письме лидерам ЕС, обозначив это в качестве первого основополагающего принципа дискуссий. Вторым таким принципом он назвал более тесное сотрудничество на европейском уровне, «чтобы максимизировать экономию от масштаба и снизить затраты, гарантировать оперативную совместимость, обеспечить стабильный и долгосрочный спрос, чтобы обеспечить больше предсказуемости нашей промышленности, и предотвратить дублирование».

И хотя, как подчеркивалось с самого начала, никаких финальных решений по итогам обсуждений приниматься не будет, основные выводы, прозвучавшие в понедельник за закрытыми дверями, загодя обозначили в качестве руководства к действию для еврочиновников в процессе подготовки ими Белой книги о будущем европейской обороны, которую Брюссель обещал обнародовать к середине марта.

Один из будущих столпов новой европейской оборонной стратегии стал ясен заранее.

Согласно целому ряду заявлений, в ЕС решили упрочить так называемую коалицию желающих за счет вовлечения в общеевропейские оборонные дела не состоящих в ЕС членов НАТО, прежде всего Великобритании.

«Мы не можем говорить о безопасности на Европейском континенте без НАТО, без британцев»,— отметил британской Financial Times один дипломат из страны—члена ЕС.

С этой целью на встречу в бельгийской столице пригласили генсека НАТО Марка Рютте и британского премьера Кира Стармера, что стало первым случаем участия лидера Соединенного Королевства в общеевропейском заседании за последние пять лет с момента выхода страны из ЕС.

Еще в воскресенье Стармер встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, договорившись о «важности расширения и координации оборонного производства по всей Европе». А за считаные часы до совместного обеда с коллегами из всего ЕС британский премьер выступил с призывом ко всей Европе «взять на себя больше бремени по обеспечению безопасности региона от России».

«Я здесь для того, чтобы вместе с нашими европейскими партнерами продолжать давление, нацеливаясь на доходы от продажи энергоносителей и компании, поставляющие ракеты, чтобы сокрушить военную машину Путина»,— обнародовали слова премьера на Даунинг-стрит, 10.

Антониу Кошта также мотивировал необходимость для Европы взять на себя больше ответственности за собственную безопасность событиями на Украине. Однако не менее сильным побуждающим мотивом для этого стало возвращение в Белый дом Дональда Трампа.

Как известно, еще в период предвыборной кампании Трамп фактически потребовал от членов НАТО довести свои расходы на оборону до 5% от ВВП, что было горячо поддержано Польшей и странами Балтии, но вызвало отторжение в ряде других стран ЕС. В частности, в Германии. В недавнем интервью Tagesspiegel немецкий министр обороны Борис Писториус назвал эту цифру нереалистичной и ненужной. «5% нашего экономического производства составили бы 42% федерального бюджета — это почти каждый второй евро, который тратит правительство, около €230 млрд. Мы не смогли бы справиться или даже потратить это»,— отметил Писториус.

Впрочем, общим негласным консенсусом стало то, что в краткосрочной перспективе Европа, невзирая ни на что, должна продемонстрировать единство в стремлении увеличивать свои оборонные возможности.

И на этом пути прозвучала даже идея увеличить крупные закупки американского оружия, чтобы убить двух зайцев сразу — повысить свою обороноспособность и заодно утихомирить Трампа, сетующего, что ЕС мало покупает в США.

Главный противник такой идеи — Франция. Ее лидер Эмманюэль Макрон неоднократно высказывался за то, чтобы пустить большую часть оборонных средств на нужды собственной оружейной промышленности, напротив, сократив закупки вооружений прежде всего у Штатов. По данным ЕС, в период с середины 2022 года по середину 2023 года 63% всех оборонных заказов ЕС были размещены у американских компаний, а еще 15% — у других поставщиков, не входящих в ЕС.

В прошлом Макрон, в частности, открыто критиковал общую инициативу по противовоздушной обороне, известную как Sky Shield, опирающуюся на ракеты Patriot американского производства. Но с тех пор его открыто поддержали лишь в Афинах. На прошлой неделе замминистра обороны Греции Яннис Кефалогианнис заявил, что покупка большего количества оружия, «разработанного и произведенного в ЕС, приведет к большей стратегической автономии, особенно если НАТО окажется под давлением во время второго срока Трампа».

Подавляющее же большинство лидеров ЕС сочли, что отказ от вооружений США в пользу европейских лишь разозлит Дональда Трампа, в то время когда ЕС стремится смягчить, а не обострить трансатлантическую напряженность. «Если в данный момент мы, ЕС, собираемся инвестировать миллиарды в оборонный потенциал и решительно закрываем дверь для американской оборонной промышленности, как вы думаете, будет ли это хорошо продаваться в Мар-а-Лаго?» — задался риторическим вопросом один из европейских дипломатов в беседе с Politico.

Наталия Портякова