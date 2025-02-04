Тариф на час

Президент США Дональд Трамп приостановил введение пошлин на товары из Мексики и Канады, дав обратный ход своему указу от 1 февраля. Тарифная война с соседями так и не началась, после того как лидеры Мексики и Канады быстро пошли на некоторые уступки Дональду Трампу, пообещав выполнить его требования укрепить границу для борьбы с нелегальными мигрантами и наркотрафиком. Единственной страной, которой не удалось избежать новой торговой войны с США, стал Китай, который уже объявил ответные меры против американских товаров и рассматривает перенос своего производства в другие страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Решение главы Белого дома ввести пошлины в отношении товаров из Мексики, Канады и Китая — трех стран, на которые приходится треть всех импортируемых Америкой товаров и услуг,— для двух из них оказалось ложной тревогой.

Ситуация с Мексикой и Канадой разрешилась по схожему сценарию: лидеры этих стран уже после подписания 1 февраля президентских указов провели телефонные разговоры с Дональдом Трампом и нашли способ убедить его не спешить с введением пошлин на импортируемые в США товары.

Решение приостановить на 30-дневный срок действие собственных указов Дональд Трамп принял по итогам своего общения с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, которые заверили его в решимости начать работать над тем, чтобы устранить главные раздражители в отношениях с Вашингтоном.

«Мы договорились незамедлительно поставить на паузу ожидаемые тарифы — на месяц, в течение которого у нас будут переговоры, возглавляемые госсекретарем Марко Рубио, главой Министерства финансов Скоттом Бессентом и главой Минторга Говардом Латником, а также высокопоставленными представителями Мексики»,— написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Он пояснил, что решил отсрочить исполнение своего указа после того, как президент Мексики согласилась разместить на границе с США 10 тыс. военнослужащих, чтобы воспрепятствовать контрабанде фентанила и остановить поток нелегальных мигрантов.

Быстро подчинилась давлению Вашингтона и Оттава.

Решительные заявления ведущих канадских политиков и дипломатов, призывавших Дональда Трампа «не играть с огнем», и задиристые вывески в местных супермаркетах, сообщавшие о том, что они больше не продают алкогольную продукцию из США, стали не более чем напускной демонстрацией канадского патриотизма.

Перед телефонным разговором Дональда Трампа и Джастина Трюдо пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт призвала Канаду делать то, чего от нее ждут в Вашингтоне, чтобы избежать введения тарифов на ее продукцию. «Нам остается увидеть, захочет ли премьер-министр Трюдо делать то, что правильно»,— заявила Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox, предупредив, что торговые ограничения причинят канадцам «огромную боль и страдания». «Президент Трамп ясно дал понять, что ждет от лидеров по всему миру не только сотрудничества в деле репатриации граждан своих стран, но и того, что Соединенные Штаты больше не будут рассматриваться как место, куда нелегальный, смертоносный фентанил и незаконные мигранты могут проникать через территориальную границу нашей страны»,— подчеркнула она.

Судя по всему, в Оттаве восприняли этот сигнал со всей серьезностью. Канадский премьер Джастин Трюдо, который ранее стал объектом насмешек со стороны серого кардинала Белого дома Илона Маска, написал в соцсети Х, что у него «состоялся приятный разговор с президентом Трампом», и добавил, что «действие предлагаемых тарифов будет приостановлено как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе».

Как следует из его сообщения, Канада намерена реализовать план укрепления границы с США стоимостью $1,3 млрд, для чего будут задействованы вертолеты, передовые технологии мониторинга и около 10 тыс. военнослужащих. Кроме того, Оттава берет на себя новые обязательства по борьбе с наркоторговлей, внесет наркокартели в список террористических организаций, создаст совместные канадско-американские ударные силы для борьбы с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег.

«Я также подписал новую разведывательную директиву по борьбе с организованной преступностью и фентанилом, и мы выделим на это $200 млн»,— сообщил Джастин Трюдо.

В свою очередь, Дональд Трамп не скрывал своего удовлетворения победой над Оттавой, которая далась ему столь легко, и дал понять, что не намерен и дальше упускать инициативу. «Как президент, я несу ответственность за обеспечение безопасности всех американцев, и я делаю именно это. Я очень доволен этим первоначальным результатом, и действие тарифов, объявленных в субботу, будет приостановлено на 30 дней, чтобы посмотреть, удастся ли заключить окончательную экономическую сделку с Канадой»,— написал он в своей соцсети The Truth.

Приостановив действие 25-процентных пошлин в отношении товаров из Мексики и Канады, Дональд Трамп при этом не стал пересматривать свое решение относительно дополнительных пошлин в размере 10% на товары из КНР.

В связи с этим Министерство финансов Китая во вторник сообщило о введении 15-процентной пошлины на американские уголь и СПГ, а также 10-процентной пошлины на нефть, сельскохозяйственное оборудование и некоторые автомобили, экспортируемые из США. Новые ограничения против американских товаров на китайском рынке вступят в силу 10 февраля.

Кроме того, Министерство торговли КНР и Таможенное управление сообщили о введении экспортных ограничений на вольфрам, теллур, рутений, молибден и связанные с ними товары с целью защиты национальной безопасности. Китайское торговое ведомство также намерено подать иск в ВТО.

«Мы вынуждены принять контрмеры. Позвольте мне также подчеркнуть, что в торговой войне не будет победителя»,— предупредил постпред КНР в ООН Фу Цун.

В свою очередь, как сообщает газета The Financial Times, китайские производители также планируют обойти пошлины США путем ускоренного перемещения производства в другие страны.

Сергей Строкань