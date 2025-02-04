Торговая война с ограниченными потерями

Влияние пошлин, вводимых КНР в ответ на решения США, будет ограниченным для обеих сторон «торговой войны», следует из данных таможенной статистики. Объявленные Китаем меры затрагивают поставки энергоносителей, но их доля во взаимной торговле невелика. Впрочем, даже в отсутствие серьезного экономического эффекта действия КНР могут спровоцировать усиление американских ограничений. При этом сценарий, при котором в этой «торговой войне» наступит пауза, аналогичная той, что уже предусмотрена для Канады и Мексики, также возможен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephen B. Morton / AP Фото: Stephen B. Morton / AP

В ответ на торговые ограничения со стороны США Китай анонсировал введение 15-процентных пошлин на американские уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также 10-процентные — на нефть, некоторые типы автомобилей и сельхозтехнику. Напомним, президент США Дональд Трамп уже ввел пошлины в размере 10% на весь китайский импорт (меры начали действовать во вторник).

Последствия американских решений, как ранее прогнозировал “Ъ” (см. номер от 25 ноября 2024 года), серьезно отразятся как на Китае, так и на США. Влияние же китайских мер, по всей видимости, окажется ограниченным — это следует из торговой статистики двух стран.

Так, поставки американской нефти в КНР сокращались и до введения ограничений. Ее импорт за январь—ноябрь 2024 года снизился на 52%, следует из данных Управления энергетической информацией США (EIA). По более свежим оценкам аналитиков Kpler, за весь прошлый год такие поставки сократились на 46%, до 81,9 млн баррелей. Доля американской нефти в общем китайском импорте составила 1,7% (после 2,5% в 2023 году). Отметим, Китай сокращал импорт нефти не только из США — совокупный спрос сжимался на фоне слабого внутреннего потребления, а также роста использования электромобилей (см. “Ъ” от 13 июня 2024 года). Для США значимость КНР как рынка сбыта нефти также снижалась: в 2023 году Китай был вторым по объему покупателем американской нефти, в 2024-м — только шестым. Закупки наращивали Южная Корея, Великобритания, Канада и Испания. По всей видимости, эти страны смогут компенсировать и дальнейшее сокращение поставок в Китай.

Официальных данных о динамике импорта СПГ в разбивке по странам Китай пока не обнародовал. По оценкам аналитического центра ICIS (Independent Commodity Intelligence Services), в 2024 году китайские закупки СПГ из США составили 4,4 млн тонн — это примерно 5,4% от общего импорта. Доля КНР в американском экспорте СПГ в 2024 году оценивается в 4,9%, в 2023-м она составляла 10% (совокупный экспорт вырос до 88,3 млн тонн в 2024 году с 84,5 млн тонн в 2023-м). Основным рынком сбыта для американского СПГ остается Европа — на нее приходится 55% совокупного экспорта. Она же — источник потенциального роста спроса.

Серьезных последствий не ожидается и от введения пошлин на энергетический уголь.

По оценкам аналитиков Citi, доля КНР в американском экспорте этой продукции в 2024 году составила 7% — заметно большие объемы поставок пришлись на Японию, Корею и Европу. В торговой статистике Китая импорт энергетического угля из США составляет только 0,8% от общего объема поставок. Более значительна зависимость КНР от американского коксующегося угля — по этой категории США обеспечивают 9% импорта. Для американских поставок коксующегося угля рынок Китая также важен — на него приходится 21% экспорта. Это одна из немногих категорий, для которой пошлины могут оказаться чувствительными. Оценить влияние ограничений на поставки автомобилей и сельхозтехники пока сложно: деталей о том, что именно попадет под повышенные пошлины, еще нет.

Отметим, хотя серьезного экономического эффекта от решений по пошлинам Китая не ожидается, они могут стать поводом для расширения уже введенных американских ограничений. Впрочем, в «торговой войне» может наступить и пауза — Дональд Трамп уже отложил на месяц введение пошлин в отношении Канады и Мексики. Переговоры американского президента с китайским лидером Си Цзиньпином должны состояться в ближайшее время.

Кристина Боровикова