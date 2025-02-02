В тарифных сетях

Субботний указ президента Дональда Трампа в Белом доме объяснили необходимостью пресечения нелегальной миграции и контрабанды фентанила в США. Эксперты ожидали переговоров и смягчения позиции Вашингтона, но господин Трамп дал понять, что этого не последует. Со своей стороны, пострадавшие страны — Канада, Мексика и Китай — уже заявляют, что плясать под дудку США не намерены и готовы к ответным мерам. Непримиримость сторон может привести к бесконечному обмену ударами, разрушающими торговые цепочки и ведущими в итоге к мировой торговой войне. С подробностями — корреспондент «Ъ» в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

Подписанный в субботу президентом США Дональдом Трампом указ предполагает введение высоких пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. По словам американского лидера, тем самым он выполняет одно из своих предвыборных обязательств — пресечь наплыв в страну нелегальных мигрантов и контрабанду фентанила.

«Сегодня я ввел 25-процентный тариф на импорт из Мексики и Канады (10% на канадские энергоносители) и 10% дополнительных тарифов в отношении Китая»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он пояснил, что действует в соответствии с Законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) и из-за серьезной угрозы со стороны «нелегальных иммигрантов и смертельных наркотиков, включая фентанил, убивающих наших граждан».

Президент добавил, что правительство «должно защищать американцев» и его «долг как президента — обеспечить безопасность всех». «Я дал обещание в своей кампании остановить поток нелегальных иммигрантов и наркотиков, хлынувших через наши границы, и американцы подавляющим большинством проголосовали за это»,— отметил господин Трамп.

Тарифы должны вступить в силу во вторник в 12:01 по восточно-американскому времени.

Эксперты предположили, что временной лаг давался, возможно, для того, чтобы страны продемонстрировали готовность к переговорам, но Дональд Трамп развеял эти надежды, заявив, что они не смогут «ничего» сделать, чтобы отменить введение пошлин. Он также оговорился, что речь идет о чисто экономических мерах, которые нацелены еще и на сокращение торгового дефицита США.

Впрочем, после провальной попытки премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который приезжал во Флориду к Дональду Трампу до инаугурации, чтобы урегулировать вопрос полюбовно, на этот раз Канада уже и не готовится к переговорам. Страна собирается ввести эскалационные встречные пошлины, угроза также заставляет Оттаву переосмыслить свою зависимость от южного соседа, пишет Bloomberg.

Джастин Трюдо, предвидя действия президента США, ранее заявлял, что его страна примет решительные и быстрые ответные меры, если Соединенные Штаты введут пошлины. Торговые представители страны безуспешно встречались с должностными лицами новой администрации еще в пятницу в попытке предотвратить подписание документа.

«Мы сосредоточимся на тарифах на те американские товары, которые… продаются в Канаде в значительных количествах, и особенно на те, у которых есть легкодоступные альтернативы для канадцев»,— заявил министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон в пятницу.

Бывший министр финансов Канады Христя Фриланд, кандидат на пост премьера после ухода Джастина Трюдо, предложила напрямую ударить по союзнику Дональда Трампа — Илону Маску, применив 100-процентный тариф на электромобили Tesla.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо, подчеркнув, что страна готова к взаимодействию с США как равноправный партнер и что угрозами вопрос мигрантов и наркотрафика не решить, заявила в соцсети X, что в ответ на действия Америки уже «поручила министру экономики приступить к реализации плана Б… который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики».

Позиция Китая в части тарифов остается неизменной, следует из комментария в рамках брифинга для журналистов представителя Министерства коммерции КНР Хэ Ядуна в конце января. В ходе общения с прессой он отметил, что тарифы не принесут пользы никому, включая Соединенные Штаты. «Тарифы невыгодны ни Китаю, ни США, ни всему миру»,— заявил он, добавив, что «Китай готов работать с США, чтобы продвигать двусторонние экономические и торговые отношения в стабильном, здоровом и устойчивом направлении, основанные на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве».

Эти комментарии перекликаются с более ранней реакцией представителя МИД Китая Мао Нин. «Мы готовы поддерживать связь с США, надлежащим образом решать разногласия, расширять взаимовыгодное сотрудничество и добиваться здорового и устойчивого развития китайско-американских отношений»,— заявила она в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг тарифов. Однако она предупредила, что «Китай также будет твердо защищать свои собственные интересы».

Впрочем, десятипроцентные тарифы на китайские товары — это намного ниже первоначальных 60-процентных, которые господин Трамп грозился ввести во время своей кампании.

Опрошенные Business Insider эксперты считают, что Пекин, несмотря на примирительную риторику, уже подготовил свой ответ и он будет касаться сферы высоких технологий и поставок редкоземельных металлов, от которых серьезно зависит американский индустриальный сектор.

Вместе с тем указ господина Трампа также включает механизм повышения ставок, если страны примут ответные меры против США, что может привести к настоящей торговой войне, в которую США будут вовлечены на нескольких фронтах.

К Канаде, Мексике, Китаю может присоединиться Евросоюз, который, согласно Бюро статистики США, в 2023 году ввозил в страну почти 20% экспортных товаров.

«Европейский союз обошелся с нами ужасно»,— пожаловался президент США в ходе брифинга в пятницу, но не стал напрямую отвечать на вопрос о введении пошлин еще и против ЕС.

Новая торговая политика представляет собой фактическую отмену беспошлинной торговли между тремя североамериканскими странами, которая существовала в течение нескольких лет, и углубление противостояния между Китаем и Соединенными Штатами, говорят эксперты. Разжигая торговую войну, предупреждают они, 47-й президент может поставить под угрозу исполнение своего другого обещания: стабилизировать инфляцию и вернуть экономику в нормальное русло.

Примечательно, что указ о пошлинах содержит важную оговорку — тариф на канадские энергоносители составит не 25%, а 10%, но и это может поднять стоимость бензина в США, что окажет давление на все потребительские цены.

По всей Америке используют канадские нефть, природный газ, электроэнергию, поэтому их удорожание может вызвать цепную реакцию.

Более того, решение Вашингтона представляет собой угрозу всей мировой экономике. Пошлины ударят по отношениям между двумя крупнейшими экономиками мира (США и Китая) и связям США с их важнейшими торговыми партнерами — Мексикой и Канадой, дезорганизовав наработанные годами торговые отношения и разрушив цепочки поставок. С другой стороны, даже кратковременный рост инфляции в США может сузить окно возможностей ФРС для возобновления снижения процентных ставок — в течение следующих 12–18 месяцев оно может захлопнуться, что грозит дополнительно замедлить американскую экономику.

Впрочем, и в самом кабинете Дональда Трампа признают, что проблемы могут возникнуть, правда, там не считают, что они могут быть долгосрочными.

«Могут быть некоторые временные, краткосрочные сбои… Но пошлины сделают нас очень богатыми и очень сильными — и мы будем относиться к другим странам очень справедливо»,— заверил Дональд Трамп в пятницу.

Эксперты, правда, считают это утверждение спорным. Торговая война между странами снизит экономический рост для всех, следует из анализа Института Петерсона.

При этом меры администрации Трампа, направленные на снижение нелегальной миграции, могут привести к прямо противоположному эффекту: ухудшить качество жизни и «увеличить стимулы для мексиканских иммигрантов нелегально пересекать границу в США, что напрямую противоречит… приоритету администрации Трампа», предупреждает институт.

Екатерина Мур, Вашингтон