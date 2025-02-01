Три отмененные буквы

Судьи Верховного суда США. Сетевой активист. Один из богатейших людей мира. Президент Соединенных Штатов. Все эти люди вносят свой вклад в то, чтобы идеология разнообразия, равенства и инклюзивности (diversity, equity, inclusion — DEI), активно продвигавшаяся при президенте Джо Байдене, на втором президентском сроке Дональда Трампа ушла в прошлое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди множества исполнительных указов, которые не устает подписывать новый президент США, часть посвящена борьбе с «незаконными и безнравственными программами дискриминации под названием “разнообразие, равенство и инклюзивность”» (DEI)

Фото: Carlos Barria / Reuters Среди множества исполнительных указов, которые не устает подписывать новый президент США, часть посвящена борьбе с «незаконными и безнравственными программами дискриминации под названием “разнообразие, равенство и инклюзивность”» (DEI)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Указавший на DEI

В первый день пребывания в должности президента США, 20 января, Дональд Трамп подписал множество указов, один из которых носит название «Прекращение радикальных и расточительных государственных программ и преференций DEI».

DEI — комплекс мер, направленных на достижение равноправия исторически не представленных и угнетенных социальных групп в разных сферах жизни.

Первая статья президентского исполнительного указа гласит: «Администрация Байдена навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации под названием "разнообразие, равенство и инклюзивность" (DEI) практически во всех сферах деятельности федерального правительства, в областях от безопасности полетов до армии. Это были согласованные усилия, вытекающие из изданного в первый день пребывания президента Байдена в должности исполнительного указа 13985 "Продвижение расового равенства и поддержка малообеспеченных сообществ через федеральное правительство".

В соответствии с исполнительным указом 13985 и последующими почти каждое федеральное агентство и организация представили "Планы действий по обеспечению равенства", чтобы подробно описать способы, которыми они будут способствовать проникновению DEI в федеральное правительство.

Публичное обнародование этих планов выявило колоссальную растрату государственных средств и позорную дискриминацию. Сегодня этому приходит конец.

Американцы заслуживают правительство, приверженное служению каждому человеку с равным достоинством и уважением и тратящее драгоценные ресурсы налогоплательщиков только на то, чтобы сделать Америку великой».

Теперь руководство всех федеральных структур должно представить информацию о всех программах и инициативах DEI, связанных с этим федеральных грантах и контрактах с указанием расходов. Все подразделения и должности, связанные с программами DEI, должны быть ликвидированы по возможности в 60-дневный срок.

В тот же день, 20 января, Дональд Трамп подписал исполнительный указ «Реформирование федерального процесса поступления на государственную службу и восстановление принципа учета заслуг».

Согласно этому документу, в 120-дневный срок должен быть разработан план найма на федеральную госслужбу только «высококвалифицированных американцев, преданных делу продвижения американских идеалов, ценностей и интересов».

В указе говорится, что прием на службу в федеральные органы власти «не должен основываться на недопустимых факторах, таких как приверженность к незаконной расовой дискриминации под видом "справедливости" или к выдуманной концепции "гендерной идентичности" вместо пола».

21 января было объявлено, что к 17:00 по времени Восточного побережья США 22 января все федеральные служащие, занимавшиеся программами DEI, будут отправлены в оплачиваемый отпуск, в котором останутся до момента увольнения. К этому же сроку было приказано отключить все федеральные сайты, посвященные теме DEI.

22 января Управление кадровой службы (United States Office of Personnel Management — OPM) разослало госслужащим десятки тысяч электронных писем, в которых пригрозило «серьезными последствиями» тем, кто не сообщит о своих коллегах, не исполняющих распоряжения по борьбе с DEI. Тем, кто отправит сообщение о таких нарушителях на специальный адрес электронной почты, «серьезные последствия», соответственно, не грозят.

24 января главы федеральных агентств получили из OPM меморандум, в котором говорится о необходимости «в максимально допустимой законом степени» ликвидировать структуры, занимающиеся вопросами DEI, и уволить сотрудников, работающих на таких должностях, в течение 60 дней.

27 января Дональд Трамп запретил инициативы DEI в вооруженных силах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Комендант береговой охраны США Линда Ли Фэган — теперь уже бывшая Фото: Evan Vucci / AP Закия Карр Джонсон, назначенная в апреле 2024 года на должность директора по DEI Госдепартамента США с окладом в размере около $200 тыс. в год, в написанной в 2019 году статье называла Соединенные Штаты «неудавшейся исторической моделью» с «колонизаторским прошлым» Фото: Leigh Vogel / Getty Images for Paramount+ Майкл Лич, специальный помощник президента Байдена по вопросам DEI, отработал в этой должности три года и уволился. В мае 2024 года Лич основал консалтинговую компанию BridgeTrust Partners LLC, предоставляющую услуги в сфере венчурного капитала, государственного управления, технологий, спорта, здравоохранения, образования, СМИ и развлечений Фото: Evan Vucci / AP Следующая фотография 1 / 3 Комендант береговой охраны США Линда Ли Фэган — теперь уже бывшая Фото: Evan Vucci / AP Закия Карр Джонсон, назначенная в апреле 2024 года на должность директора по DEI Госдепартамента США с окладом в размере около $200 тыс. в год, в написанной в 2019 году статье называла Соединенные Штаты «неудавшейся исторической моделью» с «колонизаторским прошлым» Фото: Leigh Vogel / Getty Images for Paramount+ Майкл Лич, специальный помощник президента Байдена по вопросам DEI, отработал в этой должности три года и уволился. В мае 2024 года Лич основал консалтинговую компанию BridgeTrust Partners LLC, предоставляющую услуги в сфере венчурного капитала, государственного управления, технологий, спорта, здравоохранения, образования, СМИ и развлечений Фото: Evan Vucci / AP

Первая из DEI

21 января служащие Береговой охраны США получили внутреннее циркулярное письмо, отправленное исполняющим обязанности министра внутренней безопасности Бенджамином Хаффманом (находится под российскими персональными санкциями, включая запрет на въезд в Российскую Федерацию).

В нем сообщалось, что адмирал Линда Ли Фэган освобождена от обязанностей коменданта Береговой охраны США. «У нее была долгая и блестящая карьера, и я благодарю ее за службу нашей стране»,— писал и. о. министра. Ли Фэган заняла пост коменданта береговой охраны 1 июня 2022 года, став первой в истории Соединенных Штатов женщиной, возглавившей род войск. Береговая охрана — один из шести равных родов войск, входящих в состав вооруженных сил США. При этом это единственный род войск, подчиняющийся не Министерству обороны, а Министерству внутренней безопасности.

Причина отставки в документе не называлась. Но агентство Reuters сообщало со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства внутренней безопасности, что Фэган была снята с должности за «лидерские ошибки, неудачи при проведении операций и неспособность достичь стратегических целей Береговой охраны США».

Высокопоставленный чиновник, говоривший на условиях анонимности, также назвал одной из причин увольнения увлечение Фэган программой DEI.

Протрамповский телеканал Fox News также со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства внутренней безопасности перечислил следующие обвинения в адрес адмирала Фэган: неспособность устранить угрозы безопасности границ, недостатки в руководстве процессами набора и удержания кадров, неэффективное управление при осуществлении закупок ледоколов и вертолетов, а также недостатки и попытки сокрытия фактов при внутреннем расследовании случаев сексуального насилия в Академии Береговой охраны США. О чрезмерном увлечении адмирала инициативами DEI сказал и собеседник Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Инклюзивная реклама пива Bud Light с трансгендерным блогером Диланом Малвани обошлась компании Anheuser-Busch примерно в $1,4 млрд убытков Фото: @dylanmulvaney Робби Старбак — специалист по «разоблачению» компаний, проводивших политику DEI Фото: Brett Carlsen / Getty Images Вскоре после разоблачений Старбака разнообразие, равенство и инклюзивность перестали интересовать производителя тракторов Deere Фото: Michele Tantussi / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Инклюзивная реклама пива Bud Light с трансгендерным блогером Диланом Малвани обошлась компании Anheuser-Busch примерно в $1,4 млрд убытков Фото: @dylanmulvaney Робби Старбак — специалист по «разоблачению» компаний, проводивших политику DEI Фото: Brett Carlsen / Getty Images Вскоре после разоблачений Старбака разнообразие, равенство и инклюзивность перестали интересовать производителя тракторов Deere Фото: Michele Tantussi / Reuters

Охотник на DEI

В апреле 2023 года американский трансгендерный блогер Дилан Малвани опубликовала несколько постов в соцсетях, похваставшись выпущенным ограниченным тиражом именным пивом Bud Light с его портретом. Разразился скандал. Консервативно настроенные американцы призывали к бойкоту Bud Light. Рэпер Кид Рок выложил на YouTube ролик, в котором он расстреливает ящики этого пива из автомата, нецензурно ругая как напиток, так и выпускающую его компанию Anheuser-Busch.

Потребительский бойкот оказался действенным. Bud Light утратило звание самого популярного пива в США, уступив первое место Modelo Especial через два месяца после начала скандала. Еще через год Bud Light скатилось на третье место, отдав второе Michelob Ultra. Из-за сотрудничества с Малвани компания Anheuser-Busch потеряла около $1,4 млрд.

Вряд ли какой-то американской компании хотелось бы повторить печальный опыт Anheuser-Busch. Этим воспользовался Робби Старбак, бывший режиссер музыкальных и рекламных видеоклипов, бывший инвестор, бывший несостоявшийся кандидат в конгрессмены от штата Теннесси.

В июне 2024 года Робби Старбак развернул в соцсети Х кампанию по борьбе с инициативами DEI, угрожая крупным фирмам, поддерживающим их, потребительским бойкотом.

Первыми мишенями атак Старбака стали предприятия, чья продукция в заметной степени ориентирована на мужчин.

«Пришло время разоблачить Tractor Supply» — так начинал он самый первый твит. В магазинах сети Tractor Supply, присутствующей в 49 штатах США, продают корма для домашних животных (не только кошек и собак, но и коров, коз, свиней и т. д.), товары для сада и огорода — в общем все для фермеров. Разоблачая компанию, Робби Старбак писал, что в Tractor Supply существует совет по DEI, прием на работу осуществляется в соответствии с принципами DEI, компания проводит мероприятия ЛГБТ-тематики («Международное общественное движение ЛГБТ» объявлено экстремистским и запрещено в РФ).

За четыре месяца до публикации этого твита в годовом отчете Tractor Supply говорилось, что доверие к компании, моральный дух сотрудников, поддержка со стороны клиентов и акционеров, а также финансовые показатели пострадают, если не будет выполнен план по DEI — увеличить на 35% расходы на работу с поставщиками, соответствующими идеологии DEI, и повысить процент представителей расовых меньшинств на менеджерских должностях на 50%.

Менее чем через месяц после твита Старбака Tractor Supply заявила, что отказывается от целей DEI. В пресс-релизе компании Робби Старбак не упоминался.

9 июля Робби Старбак опубликовал твит, начинавшийся словами «Пришло время разоблачить John Deere». Компания Deere &Company выпускает сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику под маркой John Deere. Deere & Company отказалась от DEI неделю спустя.

В августе к списку побед Старбака добавились: изготовитель культовых мотоциклов Harley-Davidson, корпорация Polaris, владеющая брендом мотоциклов Indian Motorcycle, производитель виски Jack Daniel`s компания Brown-Forman, сеть магазинов по продаже товаров для дома и ремонта Lowe`s и ведущая автомобилестроительная компания США Ford Motor.

Впоследствии список компаний, которые отказались от программ DEI полностью или заметно их сократили, пополнили: производитель строительной и горнодобывающей техники Caterpillar, североамериканские «дочки» японских автоконцернов Toyota и Nissan, производитель авиационной, военной и космической техники Boeing, авиакомпания American Airlines, канадско-американская пивоваренная Molson Coors, сеть кофеен Starbucks и сеть супермаркетов Walmart.

Уже в 2025 году тренд на отказ от DEI продолжили гигант электронной коммерции Amazon, технологический конгломерат Meta Platforms (компания признана в РФ экстремистской и запрещена), сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s и сеть супермаркетов Target.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Илон Маск претворяет в жизнь политику Дональда Трампа по зачистке госструктур от DEI Фото: Matt Rourke / AP Главу пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули обвиняли в чрезмерном увлечении идеями DEI и, как следствие, неспособности справиться с недавними пожарами Фото: Richard Vogel / AP Следующая фотография 1 / 2 Илон Маск претворяет в жизнь политику Дональда Трампа по зачистке госструктур от DEI Фото: Matt Rourke / AP Главу пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули обвиняли в чрезмерном увлечении идеями DEI и, как следствие, неспособности справиться с недавними пожарами Фото: Richard Vogel / AP

Жертва DEI

9 января текущего года Робби Старбак опубликовал в соцсети Х пост, в котором возложил вину за пожары в Лос-Анджелесе на идеологию DEI и начальницу пожарной службы города Кристин Кроули. «DEI была в центре внимания начальника пожарной охраны и службы + город тратил деньги на DEI, в то время как опасные кустарники не были расчищены, а в пожарных гидрантах не было воды. DEI фактически смертельна»,— говорилось в посте.

Сообщение Старбака перепостил в своем аккаунте владелец Х Илон Маск, сопроводив его коротким комментарием: «DEI means DIE» («DEI означает, что люди умирают»).

Пост Маска получил более 18 млн просмотров.

Нелюбовь Маска к DEI и так называемой Woke-повестке хорошо известна, как и причина этого. Термин «woke» обычно означает повышенное внимание к проблемам социальной, расовой и гендерной справедливости. В июне 2022 года сын владельца Х Ксавье Маск заявил о смене пола, об изменении имени на Вивиан Дженна Уилсон и о разрыве отношений с отцом.

В сентябре 2024 года в интервью канадскому психологу Джордану Петерсону Илон Маск заявил, что «фактически потерял сына», который «был убит поражающим мозг вирусом воукизма». После этого Маск, по его словам, возложил на себя миссию «уничтожить поражающий мозг вирус воукизма». Незадолго до интервью Илон Маск объявил о переводе штаб-квартир своих компаний Space X и X из Калифорнии. Одной из причин он назвал подписанный губернатором этого штата Гэвином Ньюсомом закон, которые запрещает образовательным учреждениям уведомлять родителей, если их ребенок будет в школе идентифицировать себя как представителя не того пола, который указан в его школьных документах.

В январе 2024 года Илон Маск написал в Х: «DEI — синоним слова "расизм". Позор тому, кто этим пользуется».

Буквально через несколько часов после инаугурации Дональда Трампа Маск, возглавивший новый Департамент эффективности правительства (Department of Government Efficiency — DOGE), начал зачистку госструктур от DEI. Он ликвидировал Исполнительный совет управляющих по разнообразию (Chief Diversity Officers Executive Council — CDOEC). В аккаунте DOGE в Х Маск опубликовал скриншот, показывающий, что сайт CDOEC больше не функционирует.

Случившееся Маск прокомментировал от своего имени и от имени департамента словами «Начинается» и «Прогресс».

24 января в аккаунте Х появилась запись: «За первые 80 часов были аннулированы текущие и еще не вступившие в силу контракты на сумму около $420 млн. Также были аннулированы 2 договора аренды. Первоначально основное внимание уделялось контрактам, связанным с DEI, и неиспользуемым зданиям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Верховного суда США. Здесь начался конец эпохи DEI

Фото: Patrick Semansky / AP Здание Верховного суда США. Здесь начался конец эпохи DEI

Фото: Patrick Semansky / AP

MEI против DEI

Знаковая дата в истории идеологического поворота Соединенных Штатов, начало процесса отказа от DEI — 29 июня 2023 года. В этот день Верховный суд США принял решение об отмене позитивной дискриминации при наборе студентов в частные и государственные вузы, за исключением военных высших учебных заведений.

В последние месяцы первого президентского срока Дональда Трампа в составе Верховного суда произошел сдвиг в консервативную сторону. На место скончавшейся Рут Бейдер Гинзбург, которая была сторонницей Демократической партии, 27 октября 2020 года членом суда была назначена Эми Кони Барретт. В результате сложилось устойчивое консервативное большинство (шесть против трех либеральных судей).

Судьбоносные решения по вопросам о связи расы с получением образования Верховный суд США принимает не первый раз и не первый век. В 1896 году суд принял решение по делу «Плесси против Фергюсона», постановив, что разделение в поезде на вагоны для белых и черных не противоречит закрепленному в Конституции США равенству всех граждан. Принцип «разделены, но равны» способствовал расовой сегрегации в разных сферах жизни, в том числе в образовании.

В 1954 году Верховный суд принял решение по делу «Браун против Совета по образованию Топеки», частично отменив решение 1896 года. Расовая сегрегация в государственных школах была признана неконституционной.

После одобрения в 1964 году Закона о гражданских правах, запрещающего дискриминацию на основе признаков расы, цвета кожи, пола или этнической принадлежности, был положен конец сегрегации государственных вузов, доступ афроамериканцев в отдельные вузы и к отдельным специальностям был затруднен. Причина была в том, что они оканчивали школы с низким уровнем обучения, что создавало трудности при поступлении в вуз.

Под влиянием либеральной общественности для того, чтобы исправить положение, как государственные, так и частные вузы стали запускать программы позитивной дискриминации, позволяющие в процессе приема учитывать, в частности, расу и пол студента.

Смысл этих программ состоял в том, чтобы исправить историческую несправедливость, компенсировать дискриминацию, которой подвергались уязвимые группы населения в прошлом.

В 1978 году Верховный суд США принял очередное судьбоносное решение — по делу «Регенты Калифорнийского университета против Бакке». Согласно ему, преференции меньшинствам при приеме в вузы не ущемляют права белых абитуриентов на образование. Незаконными были признаны только существовавшие в некоторых вузах расовые квоты.

В 1996 году позитивная дискриминация была отменена в штате Калифорния. Затем примеру Калифорнии последовало еще несколько штатов.

В 2003 году Верховный суд вынес решение еще по двум делам («Граттер против Боллинджера», «Гратц против Боллинджера»), подтвердив, что преференции для недопредставленных меньшинств при поступлении в вуз законны при условии, что будут учтены другие факторы, оцениваемые на индивидуальной основе для каждого заявителя. Также была отменена система присуждения баллов абитуриентам, по которой представители меньшинств автоматически получали бонус.

В 2014 году активист-республиканец Эдвард Блюм основал некоммерческую организацию «Студенты за справедливое зачисление» (Students for Fair Admission — SFFA). От ее имени были поданы два иска. Гарвардский университет обвинялся в дискриминации азиатских абитуриентов, а Университет Северной Каролины — в дискриминации азиатских и белых абитуриентов. Дела «SFFA против Гарварда» и «SFFA против Северной Каролины» были выиграны обоими университетами во всех инстанциях. Кроме последней.

29 июня 2023 года Верховный суд присудил победу SFFA, тем самым отменив позитивную дискриминацию в системе гражданского образования.

В решении, вынесенном председателем Верховного суда Джоном Робертсом от имени большинства судей, говорилось: «Многие университеты долгое время ошибочно полагали, что личность человека определяют не преодоленные им испытания, приобретенные навыки или усвоенные уроки, а цвет его кожи. Наша конституционная история не допускает подобного выбора». Судья Кларенс Томас, один из проголосовавших за отмену позитивной дискриминации, написал, что закон должен одинаково применяться в отношении всех, Конституция не должна различать цвета — он использовал слово «colourblind». Это же слово употребил Дональд Трамп в своей инаугурационной речи, пообещав: «Мы создадим общество, в котором не будет различий по цвету кожи и которое будет основано на заслугах».

Уже придумана аббревиатура MEI, которая должна заменить DEI: она расшифровывается как Merit, Excellence, Intelligence — «заслуги, мастерство, интеллект». О том, появятся ли в американских госструктурах ответственные за MEI, пока не сообщается.

Алексей Алексеев