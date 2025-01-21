Дональд Трамп сделает Америку снова другой

Новый президент США Дональд Трамп не стал тратить время на раскачку и сразу после инаугурации, состоявшейся 20 января, приступил к перекраиванию политической, общественной и экономической жизни Америки. Команда республиканца оперативно опубликовала на обновленном сайте Белого дома список приоритетов новой администрации, ориентированный на внутренние проблемы США. А сам господин Трамп безостановочно подписывал многочисленные указы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп в Овальном кабинете после инаугурации

Фото: Carlos Barria / Reuters Дональд Трамп в Овальном кабинете после инаугурации

Фото: Carlos Barria / Reuters

Если к первому президентскому сроку Дональд Трамп всерьез не готовился, а его управление страной тогда характеризовалось хаотичными шагами, то ко второму приходу в Овальный кабинет республиканец вступил во всеоружии. Сразу после инаугурации 20 января на моментально обновленном сайте Белого дома появился список приоритетов новой администрации. При этом речи о том, чтобы «сделать Америку снова великой», в этой программе не шло. Вместо этого президентская команда пообещала «сделать Америку снова безопасной», а также «доступной и энергетически доминирующей».

Кроме того, администрация собралась «осушить болото», то есть реформировать и в каком-то смысле победить американскую бюрократию, а также «вернуть американские ценности».

Последний блок приоритетов оказался самым коротким и включал утверждение в США двух полов — «мужского и женского как биологической реальности», «защиту женщин от радикальной гендерной идеологии», а также переименование американских достопримечательностей таким образом, чтобы они отражали историю США. И судя по всему, эти приоритеты Дональд Трамп тут же и реализовал.

Так, 47-й президент подписал указ «О защите женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановлении биологической правды для федерального правительства». Кроме того, росчерком пера господин Трамп вернул горе Денали на Аляске, самой высокой точке Северной Америки, имя 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли. В 2015 году гору переименовал демократ Барак Обама в знак уважения к коренному населению Аляски, которое исторически так и называло этот природный объект. Но, по мнению господина Трампа, господин Обама «оскорбил память президента Мак-Кинли», который «героически привел народ к победе в испано-американской войне». Кроме того, хозяин Овального кабинета подписал указ, запустивший процесс переименования Мексиканского залива в Американский. В документе отмечается, что «самый большой залив в мире» должен называться Американским, поскольку играет центральную роль для экономики Америки.

Впрочем, это была самая легкая часть внутриполитической программы. Остальные блоки требовали гораздо больших усилий.

Первый приоритет Белого дома касался «защиты границы и американских сообществ». Иными словами, речь шла о борьбе с нелегальной иммиграцией.

В связи с этим Дональд Трамп поставил перед собой цель прекратить политику Джо Байдена «поймал и отпустил», восстановить программу «оставайся в Мексике» (просители убежища должны ожидать в Мексике решения властей США по соответствующему запросу), построить стену на границе, перестать предоставлять убежище нелегалам, начать массовые депортации и признать картели, включая венесуэльский синдикат «Трен-де-Арагуа», террористическими организациями.

Для реализации этих пунктов господин Трамп намерен привлечь национальную гвардию, которая займется обеспечением безопасности границ. Кроме того, администрация планирует активизировать использование смертной казни за преступления против человечности, а также в отношении «нелегальных мигрантов, которые калечат и убивают американцев» и тех, «кто убивает сотрудников правоохранительных органов».

Не откладывая дело в долгий ящик, Дональд Трамп тут же подписал указы, вводящие чрезвычайное положение на границе с Мексикой, отправляющие на границу национальную гвардию и требующие немедленного возобновления строительства стены.

Кроме того, один из указов требует от вооруженных сил США приготовиться к отражению «различных форм вторжения», под которыми подразумеваются незаконная массовая миграция, торговля наркотиками и людьми, а также контрабанда. Помимо этого, господин Трамп наделил картель «Трен-де-Арагуа» и группировку «Мара Сальватруча» статусом террористических организаций.

В дополнение президент ограничил право иностранцев, родившихся на территории США, претендовать на американское гражданство. В частности, если мать новорожденного находилась в США незаконно или на временных основаниях, то он автоматически американский паспорт не получит. Судьба исполнения этого указа, впрочем, остается под вопросом, поскольку в данном случае он может противоречить Конституции США и, очевидно, будет оспорен в суде. Также глава Белого дома приостановил работу программы по приему беженцев.

Второй по счету блок приоритетов касается энергетической сферы, которая, по мнению Дональда Трампа, пострадала из-за «политики климатического экстремизма Байдена».

В связи с этим 47-й президент вывел США из Парижского соглашения по климату (как и в первый срок), объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики и поручил устранить регуляторные барьеры для увеличения производства энергии внутри страны. Кроме того, господин Трамп решил отказаться от политики, поощряющей использование электромобилей, и потребовал устранить барьеры для автомобилей с бензиновыми двигателями. Приступил президент и к борьбе с ветряными электростанциями, запретив заключать с соответствующими компаниями договоры об аренде участков на континентальном шельфе.

В этом же блоке администрация обязалась «принять экстренные меры для снижения стоимости жизни».

И наконец, еще одним блоком приоритетов новая администрация пообещала реформировать и усовершенствовать бюрократию, «чтобы она работала на благо американского народа».

Для этого Трамп подписал указ о создании департамента эффективности правительства, который должен возглавить миллиардер Илон Маск.

Но еще до того, как господин Маск успел приступить к работе, Дональд Трамп подписал и ряд других указов, которые, по его мнению, помогут реализовать поставленную цель. Так, президент США отменил десятки указов Джо Байдена, которые продвигали политику «многообразия, равенства и инклюзивности». По мнению Трампа, подход прежней администрации тлетворно повлиял на американские институты и снизил их эффективность. Кроме того, глава Белого дома запретил госслужащим работать удаленно, приказав всем вернуться в офисы на полный рабочий день. Другим указом господин Трамп наделил федеральных служащих статусом политических назначенцев, что облегчит задачу по их увольнению. Американские СМИ сообщили, что в связи с этим распоряжением Национальный профсоюз казначейских служащих уже подал на Дональда Трампа в суд.

Всего за первый день своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп успел подписать почти 200 указов и распоряжений, которые среди прочего включали запуск процедуры выхода США из Всемирной организации здравоохранения, отказ от международного налогового соглашения, помилование участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, заморозку американской помощи другим странам и даже разработку архитектурной концепции, благодаря которой федеральные общественные здания должны стать «визуально идентифицируемыми».

Учитывая тот темп, который взял Дональд Трамп, США пока еще только в начале пути обещанной президентом внутренней трансформации.

Алексей Забродин