Слушали — остолбенели

В Сенате США прошли слушания, на которых обсуждались кандидатуры трех, пожалуй, наиболее противоречивых кандидатов на высокие посты в кабинете Дональда Трампа: антипрививочника Роберта Кеннеди-младшего — на должность главы Минздрава, экс-конгрессвумен Тулси Габбард, якобы симпатизирующей России,— в Национальную разведку, и критика разведслужб и борца с конспирологическим «глубинным государством» Кэша Патела — на пост главы ФБР. Перспективы всех трех кандидатов пока остаются туманными: их противоречивое прошлое заставляет даже преданных президенту республиканцев усомниться в правильности его выбора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Роберт Кеннеди-младший Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Кэш Пател Фото: Ben Curtis / AP Тулси Габбард Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Роберт Кеннеди-младший Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Кэш Пател Фото: Ben Curtis / AP Тулси Габбард Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Выбор Кэша Патела — ярого сторонника Дональда Трампа — на пост главы ФБР удивил законодателей как по левую, так и по правую сторону, поскольку он шел вразрез с традициями времен Уотергейтского скандала: согласно им, глава бюро не может принимать какую-либо сторону и должен быть независимым.

А Кэш Пател, бывший советником господина Трампа по национальной безопасности и хорошо известный своей критикой ФБР, давно проявил себя как человек далеко не беспристрастный.

Работая в первом правительстве Дональда Трампа, нынешний кандидат в главы ФБР готов был объявить вендетту любому, кто не следовал слепо за 45-м президентом США. А уже после 2020 года бывший чиновник развернул бурную деятельность в поддержку господина Трампа, не раз ставя под сомнение итоги выборов и словом и делом выступая в защиту задержанных за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

«Мы придем за вами»,— напомнила на слушаниях в четверг Кэшу Пателу его же угрозы в адрес оппонентов господина Трампа сенатор-демократ Эми Клобушар. Фраза вырвана из контекста, это «частная интерпретация» и «ложь», не задумавшись, парировал на это потенциальный глава ФБР. В ответ на это сенатор Клобушар тут же раздраженно обратилась к коллегам, будто ища поддержки: «Это же его собственные слова».

Впрочем, на слушаниях Кэшу Пателу удалось продемонстрировать, что отныне он не во всем готов следовать за президентом. Так, он дистанцировался от помилования Дональдом Трампом всех участников беспорядков в Капитолии, заявив, что не поддерживает освобождение наиболее агрессивных протестующих, напавших на полицейских. «Я всегда отвергал любое насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов… Я не согласен со смягчением любого приговора любому лицу, совершившему насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов»,— подчеркнул он.

На руку Кэшу Пателу сыграло и то, что сенаторы-демократы вместо того, чтобы задавать вопросы по существу, значительную часть слушаний спрашивали кандидата о вещах несущественных вроде его роли в создании песни «J6 Prison Choir» («Хор узников 6 января»), которую республиканцы использовали для сбора средств, а господин Трамп даже включал в программу своих предвыборных митингов. На каком-то этапе член Палаты представителей Дик Дурбин не выдержал, заявив: его однопартийцы-демократы зациклились на песне, что «может показаться немного глупым для присутствующих».

Не менее противоречивой оказалась и фигура Тулси Габбард, предложенная Дональдом Трампом на пост главы Национальной разведки США. С одной стороны, у претендентки серьезный послужной список: она прослужила в армии США два десятилетия, является ветераном войны в Ираке, была членом комитета по вооруженным силам Палаты представителей, хотя никогда не занимала должность в разведывательном агентстве США.

С другой — многим пришлись не по душе взгляды Тулси Габбард на внешнюю политику, которые, по определению Politico, не раз «перекликались с тезисами Кремля о НАТО и войне на Украине».

В прошлом законодатели не раз высказывали обеспокоенность и по поводу ее поездки в Сирию в 2017 году для встречи с тогдашним президентом Башаром Асадом и сомнений, которые она публично выражала по поводу оценок США применения господином Асадом химического оружия.

На слушаниях госпожа Габбард, однако, дала четко понять, что считать ее «пророссийским» человеком не стоит. «Сенатор, меня оскорбляет этот вопрос»,— заметила она в ответ на вопрос сенатора-республиканца Джерри Морана, не получит ли Россия поблажки от нее. Довольно ловко предполагаемая глава Нацразведки ушла и от вопроса о том, будет ли она рекомендовать помиловать Эдварда Сноудена, разгласившего данные о программах американских спецслужб по слежке и получившего российское гражданство. Тулси Габбард, как-то назвавшая этого человека смелым информатором, на сей раз заявила, что в ее обязанности не входит «выступать за какие-либо действия, связанные со Сноуденом».

В защиту ставленницы Трампа выступил и председатель комитета сенатор-республиканец Том Коттон. Он заявил, что просмотрел около 300 страниц многочисленных проверок ФБР биографии госпожи Габбард и она «чиста как стеклышко». Но насколько это убедило сенаторов, так и осталось вопросом.

В конце недели прошел и второй раунд других не менее напряженных слушаний, посвященных кандидатуре Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава. Как и в случае с Кэшем Пателом и Тулси Габбард, ему также пришлось активно видоизменять свою прошлую позицию. Так, кандидат, который много лет являлся рьяным антипрививочником, в ходе общения с сенаторами заявил: он не будет препятствовать вакцинации детей и вообще обеими руками за вакцины, но подход к исследованию их влияния должен быть строго научным.

Купились на такие заверения далеко не все. «Ваше прошлое с попытками подорвать доверие к вакцинам необоснованными или вводящими в заблуждение аргументами беспокоит меня. Просто не верится, что, став министром, вы станете следовать науке»,— заметил один из ключевых сенаторов, Билл Кэссиди, в прошлом врач из Луизианы.

В итоге четверг оказался одним из самых непростых дней даже для самых преданных Дональду Трампу республиканцев, от которых требуют беспрекословной поддержки неоднозначных кандидатов. Для утверждения каждой кандидатуры необходимо большинство голосов в Сенате, который удерживают республиканцы (53 против 47), то есть для прохождения того или иного кандидата будет достаточно поддержки минимум 50 республиканцев. Но готово ли будет это число одобрить каждого из трех вышеобозначенных кандидатов, к выходным так и осталось не до конца ясным.

Екатерина Мур, Вашингтон