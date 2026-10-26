ТАСС: в Москве арестовали мать восьмерых детей за финансирование терроризма

Уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК возбуждено в июле. В документах указано, что Мария Давыдова — самозанятая, имеет среднее специальное образование. У нее на иждивении находится восемь несовершеннолетних детей. В браке женщина не состоит.