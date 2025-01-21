В понедельник, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа. Ровно в 12:00 по вашингтонскому времени он вновь стал президентом США после четырехлетнего перерыва. Полная инаугурационная речь 47-го президента США с переводом — в видео «Ъ» и текстовой расшифровке.

Спасибо большое всем вам. Большое-большое спасибо. Вице-президент Вэнс, спикер Джонсон, сенатор Тун, председатель Верховного суда Робертс, судьи Верховного суда, президент Клинтон, президент Буш, президент Обама, президент Байден, вице-президент Харрис и мои сограждане. Золотой век Америки начинается прямо сейчас. С этого дня наша страна будет процветать, ее будут снова уважать по всему миру. Нам будет завидовать каждая страна в мире, и мы больше не позволим, чтобы нами пользовались.

Каждый день администрации Трампа я буду просто ставить Америку на первое место. Мы вернем наш суверенитет. Мы восстановим нашу безопасность. Мы восстановим баланс весов справедливости. Злобное, агрессивное и несправедливое превращение Министерства юстиции и нашего правительства в оружие закончится. И нашим высшим приоритетом станет создание страны гордой, процветающей и свободной.

Скоро Америка станет более великой, более сильной, более исключительной, чем когда бы то ни было раньше. Я возвращаюсь к исполнению обязанностей президента куда более уверенным и оптимистичным в том, что мы находимся в начале потрясающей новой эры национального успеха. Волна перемен охватывает страну. Солнечный свет заливает весь мир. И у Америки есть шанс воспользоваться этой возможностью как никогда раньше. Но для начала мы должны быть честными относительно тех трудностей, которые стоят перед нами. Их множество, но они будут уничтожены этим великим импульсом в Соединенных Штатах Америки, свидетелем которого сейчас является весь мир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гости на церемонии инаугурации

Фото: Reuters Гости на церемонии инаугурации

Фото: Reuters

Сейчас, когда мы собрались тут сегодня, наше правительство переживает кризис доверия. В течение многих лет радикальный и коррумпированный истеблишмент извлекал власть и богатство из наших граждан, в то время как столпы нашего общества лежали поломанными и, казалось, в полном упадке. Сейчас у нас правительство, которое не может решить ни один простейший кризис дома и которое одновременно впутывается в катастрофические события за рубежом, и этот список продолжает расти. Оно не может защитить наших восхитительных законопослушных американских граждан, но предоставляет убежище и защиту опасным преступникам, многие из которых — из тюрем и психиатрических заведений и которые незаконно проникли на территорию нашей страны со всего мира.

У нас правительство предоставляет неограниченные средства на оборону иностранных границ, но отказывается защищать американские границы или, что важнее, свой собственный народ. Наша страна больше не может оказывать основные услуги в чрезвычайных ситуациях, как недавно было показано на примере прекрасного народа Северной Каролины, с которым так плохо обошлись. И с другими штатами, которые все еще страдают от последствий урагана, который случился много месяцев назад. Или более свежий пример — Лос-Анджелес, где, как мы видим, огонь продолжает трагическим образом пылать уже несколько недель. Никакого намека на защиту. Пожары бушуют в домах и общинах. Они коснулись даже самых богатых и самых влиятельных людей в нашей стране — некоторые из них сидят сегодня в этом зале. У них больше нет дома. Интересно. Но мы не можем позволить такому случиться. Никто не может с этим ничего поделать.

Это все изменится. У нас есть система общественного здравоохранения, которая не работает во время катастрофы, но на нее тратится больше денег, чем в какой бы то ни было другой стране мира. И у нас есть система образования, которая учит наших детей стыдиться себя, в некоторых случаях ненавидеть нашу страну, несмотря на ту любовь, которую мы отчаянно стараемся им подарить. С сегодняшнего дня все это будет меняться и изменится очень быстро.

Мое недавнее избрание — мандат совершенно и полностью остановить это ужасное предательство и все другие предательства, которые случились, вернуть людям их веру, их богатство, их демократию и, на самом деле, их свободу. С этого момента упадок Америки закончился. Наши свободы, наше славное предназначение больше не будут отвергаться. Мы немедленно восстановим честность, компетентность и верность нашего правительства. За последние восемь лет я больше подвергался проверкам и нападкам, чем любой президент за всю нашу 250-летнюю историю. И я многому научился.

Путь к возвращению нашей республики не был простым, это я вам говорю. Те, кто хочет остановить наше дело, пытались отобрать у меня свободу и, на самом деле, жизнь. На прекрасном поле в Пенсильвании пуля убийцы разорвала мне ухо. Но я чувствовал тогда и верю еще больше в это сейчас, что моя жизнь была спасена неспроста. Я был спасен Богом, чтобы сделать Америку снова великой. Спасибо. Спасибо большое. Именно поэтому каждый день нашей администрации американских патриотов мы будем работать, чтобы каждый кризис встречать с достоинством, силой и мощью. Мы целенаправленно и быстро будем идти к тому, чтобы вернуть надежду, процветание, безопасность и мир гражданам всех рас, религий, цвета кожи и убеждений. Для американских граждан 20 января 2025 года — день освобождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 47-й президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP 47-й президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP

Я надеюсь, что мое недавнее избрание президентом запомнят как самые великие и значительные выборы в истории нашей страны. Как показала наша победа, вся страна быстро объединяется вокруг наших планов с громадным ростом поддержки во всех элементах нашего общества. Молодых и старых. Мужчин и женщин. Афроамериканцев, испано-американцев, американцев азиатского происхождения, городских, пригородных, сельских жителей. И что очень важно, мы убедительно победили во всех семи колебавшихся штатах, и по количеству избирателей, проголосовавших за нас, мы впереди на миллионы. Черной и испано-американской общинам я хочу сказать — спасибо вам за фантастический поток любви и веры, который вы продемонстрировали своим голосованием. Мы установили рекорды, и я не забуду этого. Я слышал ваш голос во время предвыборной кампании, и я горю желанием работать с вами эти годы. Сегодня День Мартина Лютера Кинга. Это большая честь. Но в его честь мы вместе будем стремиться сделать его мечту реальностью. Мы воплотим его мечту. Спасибо. Спасибо.

Национальное единство возвращается в Америку. Уверенность и гордость растут как никогда раньше. Во всем, что мы делаем. Моя администрация будет черпать вдохновение в борьбе за превосходство и непоколебимый успех. Мы не забудем нашу страну. Мы не забудем нашу Конституцию, и мы не забудем нашего Бога. Мы не можем.

Сегодня я подпишу серию исторических указов. Этим мы начнем полное восстановление Америки и революцию здравого смысла. Все это касается здравого смысла. Во-первых, я объявлю чрезвычайное положение на нашей южной границе. Весь нелегальный въезд будет немедленно прекращен, и мы начнем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников-иностранцев в те места, откуда они приехали.

Мы восстановим мою политику в отношении Мексики. Я прекращу практику ловить и отпускать. И я отправлю войска на южную границу, чтобы отразить разрушительное вторжение в нашу страну. В соответствии с указами, которые я подписал сегодня, мы также объявим картели иностранными террористическими организациями. И, применив Законы об иностранцах и подстрекательстве к мятежу 1798 года, я прикажу нашему правительству использовать всю огромную силу федерального закона и закона штатов для устранения присутствия всех иностранных банд и преступных сетей, приносящих разрушительную преступность на территорию США, включая наши города и их центральные районы. Как у главнокомандующего, у меня нет более высокой ответственности, чем защита нашей страны от угроз и вторжений, и именно это я собираюсь делать. Мы сделаем это на таком уровне, какого никто никогда раньше не видел.

Следующее, что я прикажу всем членам моего кабинета,— использовать имеющуюся в их распоряжении огромную власть для борьбы с рекордной инфляцией и для быстрого снижения издержек и цен. Инфляционный кризис был вызван огромными чрезмерными расходами и ростом цен на энергоносители. Вот почему сегодня я также объявлю чрезвычайное положение в энергетике.

Мы будем бурить, детка, бурить. Америка снова станет нацией-производителем, и у нас есть то, чего никогда не будет ни у одной другой нации-производителя: самые большие запасы нефти и газа, чем у какой-либо другой страны на Земле, и мы собираемся использовать это. Мы собираемся это использовать.

Мы снизим цены, снова наполним наши стратегические резервы доверху и будем экспортировать американские энергоносители по всему миру. Мы снова станем богатой страной, и именно это жидкое золото под нашими ногами поможет нам это сделать. Благодаря моим сегодняшним действиям мы прекратим действие «Зеленого нового курса» и отменим требования по электромобилям, спасая нашу автопромышленность и выполняя мое клятвенное обещание нашим великим американским автомобильным рабочим.

Другими словами, вы сможете купить автомобиль по своему выбору. Мы снова будем производить автомобили в Америке на таком уровне, о котором никто не мог и мечтать несколько лет назад. И спасибо вам, автомобильные рабочие нашей страны, за ваш вдохновляющий вотум доверия. Мы сокрушительно выиграли с этими голосами.

Я немедленно начну пересмотр нашей торговой системы, чтобы защитить рабочих и их семьи. Вместо налогов на наших граждан ради обогащения других стран мы будем вводить тарифы и налоги для других стран ради обогащения наших граждан. С этой целью мы создадим Службу внешних доходов, чтобы собирать все тарифы, пошлины и доходы. Это будут огромные суммы денег, поступающие в нашу казну из иностранных источников.

Американская мечта скоро вернется и будет процветать, как никогда раньше. Для восстановления компетентности и эффективности нашего федерального правительства моя администрация создаст совершенно новое Министерство эффективности правительства.

После многих лет незаконных и неконституционных федеральных действий по ограничению свободы слова я также подпишу указ о немедленном прекращении всей правительственной цензуры и возвращении в Америку свободы слова.

Никогда больше не будет огромная власть государства использоваться как оружие для преследования политических оппонентов, о чем мне кое-что известно. Мы не позволим такому случиться снова. Это больше не случится. Под моим руководством мы восстановим справедливое, равное и беспристрастное правосудие в соответствии с конституционным верховенством закона. И мы вернем закон и порядок в наши города.

На этой неделе я также прекращу правительственную политику попыток внедрения социальной инженерии расы и гендера во все аспекты общественной и социальной жизни.

Мы создадим общество, в котором не будет важен цвет кожи и которое будет основываться на заслугах каждого. С сегодняшнего дня официальной политикой Соединенных Штатов будет то, что есть только два пола — мужской и женский.

На этой неделе я восстановлю в должности всех военнослужащих, которых несправедливо уволили из армии за возражения против обязательного вакцинирования от COVID, с полной выплатой жалованья. И я подпишу указ, в соответствии с которым наших солдат нельзя будет подвергать воздействию радикальных политических теорий и социальных экспериментов во время службы. Это должно прекратиться немедленно. Наши вооруженные силы смогут сосредоточиться на своей единственной миссии: побеждать врагов Америки.

Как и в 2017-м, мы снова построим самую сильную армию, которую когда-либо видел мир.

Мы будем измерять наш успех не только сражениями, в которых мы победили, но и войнами, которые мы закончили, и, возможно, самое важное — войнами, в которые мы не вступили. Лучшее мое наследие — быть миротворцем и объединителем. Я рад сообщить, что со вчерашнего дня, за день до моего вступления в должность, заложники на Ближнем Востоке возвращаются домой к своим семьям. Спасибо.

Америка вернет себе свое законное место величайшей, самой могущественной, самой уважаемой нации на Земле, вызывая трепет и восхищение во всем мире. Через короткое время мы изменим название Мексиканского залива на Американский залив. И мы вернем имя великого президента Уильяма Маккинли горе Маккинли, которая должна так и называться.

Президент Маккинли сделал нашу страну очень богатой благодаря тарифам и благодаря талантам. Он был прирожденным бизнесменом и передал Тедди Рузвельту деньги на многие великие дела, которые он сделал, включая Панамский канал, который по глупости отдали стране Панаме после Соединенных Штатов. Соединенные Штаты — подумайте об этом — потратили больше денег, чем тратили когда-либо раньше, и потеряли 38 тыс. жизней при строительстве Панамского канала. С нами очень плохо поступили этим глупым подарком, который никогда не должен был быть совершен. И обещания Панамы нам были нарушены. Цель нашей сделки и дух нашего договора были абсолютно нарушены.

С американских кораблей берут слишком много и с ними не обращаются справедливо, ни в каком виде. И это включает военно-морской флот США. И больше того — Китай управляет Панамским каналом, а мы не отдавали его Китаю, мы отдали его Панаме. И мы должны забрать его обратно.

Прежде всего, мое сегодняшнее послание американцам состоит в том, что пришло время снова действовать с мужеством, энергией и жизненными силами величайшей цивилизации в истории. Так мы освободим нашу страну, мы поведем ее к вершинам побед и успеха. Нас не остановить. Вместе мы закончим эпидемию хронических заболеваний и сохраним безопасность и здоровье детей.

Соединенные Штаты снова будут считать себя растущей нацией, которая увеличивает наше богатство, расширяет наши территории, отстраивает наши города, повышает наши ожидания и возносит наш флаг к новым и прекрасным горизонтам. И мы будем следовать нашему явному предназначению — к звездам, отправляя американских астронавтов водрузить звездно-полосатый флаг на Марсе.

Амбиции — это жизненные соки великой нации, и прямо сейчас наша нация более амбициозна, чем какая-либо другая. Нет другой такой нации, как наша. Американцы — это исследователи, строители, изобретатели, предприниматели и первопроходцы. Дух фронтира запечатлен в наших сердцах. Призыв к следующему великому предприятию отзывается в наших душах. Наши предшественники-американцы превратили маленькую группу колоний на краю огромного континента в великую республику с самыми экстраординарными гражданами на Земле. Никто не может сравниться.

Американцы прошли тысячи миль по суровым землям неприрученной природы. Они пересекали пустыни, карабкались на горы, смело встречали невероятные опасности, приобрели Дикий Запад, отменили рабство, спасли миллионы от тирании, вывели миллиарды из бедности, поставили на службу электричество, расщепили атом, запустили человека в небеса и поместили вселенную знаний человечества в ладонь человека. Если мы работаем вместе, нет ничего, чего мы бы не могли сделать, и нет такой мечты, которой мы бы не могли достичь.

Многие люди считали невозможным, что я совершу такой исторический политический камбэк. Но, как вы видите, сегодня я здесь, американский народ сказал свое слово. Я стою сейчас перед вами как доказательство того, что вы никогда не должны считать, что что-то невозможно сделать. В Америке невозможное — это то, что мы делаем лучше всего.

Фотогалерея Инаугурация Дональда Трампа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вид на Капитолий на рассвете Фото: Brendan McDermid / Pool photo / AP Слева направо: вице-президент Джей Ди Вэнс, его жена Уша Вэнс и избранный президент Дональд Трамп в церкви Святого Иоанна Фото: Carlos Barria / Reuters Директор оркестра морской пехоты США Райан Ноулин (справа) в Капитолии Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP Хор университетов Небраски и Линкольна выступает в ротонде Капитолия перед инаугурацией Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Бывший игрок НХЛ Уэйн Гретцки (слева) и его жена Джанет Джонс Фото: Kevin Lamarque / Pool Photo / AP Инаугурация Дональда Трампа, вид с крыши ротонды Капитолия Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters Сотрудники Белого дома наблюдают за торжественной церемонией из окна Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп и его жена Мелания по пути в церковь Святого Иоанна Фото: Matt Rourke / AP Президент США Джо Байден и первая леди Джилл приветствуют избранного президента Дональда Трампа и его жену Меланию на крыльце Белого дома Фото: AP / Evan Vucci Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск (в центре) на инаугурации Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре) Фото: SHAWN THEW / POOL / Pool / Reuters 43-й президент США Джордж Буш и его жена Лора Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP Дочь Дональда Трампа Иванка Фото: Melina Mara / The Washington Post / Pool / AP Мелания Трамп на инаугурации своего мужа Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP Дональд Трамп перед вступлением в должность 47-го президента США в ротонде Капитолия Фото: Kenny Holston / pool / Reuters Справа налево: Дональд Трамп, его жена Мелания, их сын Бэррон и вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Генеральный директор Apple Тим Кук Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters Справа налево: основатель Amazon Джефф Безос, его жена Лорен Санчес, владелец Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, 42-й президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP Дональд Трамп принимает присягу в качестве 47-го президента США Фото: AP / Morry Gash, Pool Гости в ротонде Капитолия на инаугурации Дональда Трампа Фото: Fabrizio Bensch / Pool / Reuters Новый вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и его жена Уша Вэнс со своими детьми Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters Следующая фотография 1 / 22 Вид на Капитолий на рассвете Фото: Brendan McDermid / Pool photo / AP Слева направо: вице-президент Джей Ди Вэнс, его жена Уша Вэнс и избранный президент Дональд Трамп в церкви Святого Иоанна Фото: Carlos Barria / Reuters Директор оркестра морской пехоты США Райан Ноулин (справа) в Капитолии Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP Хор университетов Небраски и Линкольна выступает в ротонде Капитолия перед инаугурацией Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Бывший игрок НХЛ Уэйн Гретцки (слева) и его жена Джанет Джонс Фото: Kevin Lamarque / Pool Photo / AP Инаугурация Дональда Трампа, вид с крыши ротонды Капитолия Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters Сотрудники Белого дома наблюдают за торжественной церемонией из окна Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп и его жена Мелания по пути в церковь Святого Иоанна Фото: Matt Rourke / AP Президент США Джо Байден и первая леди Джилл приветствуют избранного президента Дональда Трампа и его жену Меланию на крыльце Белого дома Фото: AP / Evan Vucci Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск (в центре) на инаугурации Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре) Фото: SHAWN THEW / POOL / Pool / Reuters 43-й президент США Джордж Буш и его жена Лора Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP Дочь Дональда Трампа Иванка Фото: Melina Mara / The Washington Post / Pool / AP Мелания Трамп на инаугурации своего мужа Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP Дональд Трамп перед вступлением в должность 47-го президента США в ротонде Капитолия Фото: Kenny Holston / pool / Reuters Справа налево: Дональд Трамп, его жена Мелания, их сын Бэррон и вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Генеральный директор Apple Тим Кук Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters Справа налево: основатель Amazon Джефф Безос, его жена Лорен Санчес, владелец Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters Слева направо: 44-й президент США Барак Обама, 42-й президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон Фото: Julia Demaree Nikhinson, Pool / AP Дональд Трамп принимает присягу в качестве 47-го президента США Фото: AP / Morry Gash, Pool Гости в ротонде Капитолия на инаугурации Дональда Трампа Фото: Fabrizio Bensch / Pool / Reuters Новый вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и его жена Уша Вэнс со своими детьми Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters Смотреть

От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, от Филадельфии до Финикса, от Чикаго до Майами, от Хьюстона до этого места в Вашингтоне (округ Колумбия) наша страна была выкована и построена поколениями патриотов, которые отдавали все, что у них было, за наши права и нашу свободу. Они были фермерами и солдатами, ковбоями и фабричными рабочими, сталеварами и шахтерами, полицейскими и первооткрывателями, которые продвигались вперед, маршировали вперед и не позволяли каким бы то ни было препятствиям сломать их дух и их гордость. Вместе они проложили железные дороги, возвели небоскребы, построили грандиозные автомагистрали, выиграли две мировые войны, победили фашизм и коммунизм и достигали триумфа при столкновении с каждым вызовом. После всего, через что мы прошли, мы стоим на пороге четырех величайших лет в американской истории. С вашей помощью мы восстановим перспективы Америки и страну, которую мы так сильно любим.

Мы один народ, одна семья и одна славная нация по воле Божьей. Так что каждый родитель, мечтающий о ребенке, и каждый ребенок, мечтающий о будущем,— я с вами, я буду сражаться с вами и побеждать с вами. Мы будем побеждать, как никогда раньше. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.

В последние годы наша нация много страдала. Но мы вернем ее себе и сделаем великой снова, более великой, чем когда бы то ни было. Мы будем такой нацией, как никакая другая, полной сострадания, храбрости и исключительности. Наша мощь остановит все войны и принесет новый дух единства миру, который был злым, жестоким и абсолютно непредсказуемым.

Америку будут уважать снова и восхищаться ею снова, в том числе люди религии, веры и доброй воли. Мы будем процветать. Мы будем гордиться. Мы будем сильными и будем побеждать, как никогда до того. Нас не победят. Нас не запугают. Нас не сломят, и мы не проиграем. С этого дня Соединенные Штаты будут свободной, суверенной и независимой нацией. Мы будем отважны. Мы будем жить гордо. Мы будем мечтать смело, и ничто не сможет встать у нас на пути, потому что мы американцы. Будущее за нами, и наш золотой век только начинается. Спасибо. Боже, храни Америку. Спасибо всем вам. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.