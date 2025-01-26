Дональд Трамп сделал оргвыводы

В первую же неделю на президентском посту Дональд Трамп приступил к масштабным чисткам в госслужбе. От работы отстранены сотни чиновников, начиная с утвержденных Сенатом инспекторов, следящих за исполнением законов в министерствах и ведомствах, и кончая рядовыми сотрудниками Госдепа и Совета национальной безопасности. 47-й президент США убежден, что госаппарат неэффективен, враждебен ему лично и будет саботировать задуманные им реформы. Вместе с тем существует значительная вероятность того, что, если господин Трамп переусердствует, нехватка опытных кадров может помешать реализации его же собственных амбициозных планов. С подробностями — корреспондент «Ъ» в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп после инаугурационной церемонии

Фото: Melina Mara / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп после инаугурационной церемонии

Фото: Melina Mara / Pool / Reuters

Массовые чистки госаппарата коснулись как назначенцев предыдущей администрации, так и функционеров, которые трудились при нескольких президентах. Это следует из распоряжений, которые стали доступны американским СМИ.

Так, в субботу стало известно, что Белый дом уволил полтора десятка независимых генеральных инспекторов, которые следили за соблюдением законодательства в американских министерствах и ведомствах, сообщает Washington Post. Характеризуя этот процесс как «беспрецедентную чистку», газеты замечает, что она «может открыть президенту Дональду Трампу путь для назначения на ключевые роли лоялистов для выявления мошенничества, растрат и злоупотреблений в государственном аппарате».

Генеральные инспекторы были уведомлены об увольнении по электронной почте поздно вечером в пятницу директором по кадрам Белого дома Серхио Гором. Это решение он объяснял «изменением приоритетов».

От должности были отстранены утвержденные Сенатом инспекторы в министерствах обороны, транспорта, труда, здравоохранения и социальных служб, по делам ветеранов, жилищного строительства и городского развития, внутренних дел, энергетики, торговли, финансов, сельского хозяйства, а также в Агентстве по охране окружающей среды, Управлении по делам малого бизнеса и социального обеспечения и Госдепартаменте. Свои места сохранили лишь инспекторы в министерствах внутренней безопасности и юстиции.

Washington Post ставит под сомнение законность таких действий администрации, отмечая, что федеральный закон требует, чтобы Конгресс США получал уведомление за 30 дней о любом намерении уволить утвержденного Сенатом генерального инспектора. Правовая коллизия может создать неловкие ситуации в понедельник, когда несколько контролирующих инспекторов, которым сообщили, что их уволили, все-таки явятся в свои офисы, предупреждает газета. Более того, любой генеральный инспектор должен быть заменен кем-то, кто был утвержден Сенатом или уже занимал похожую должность.

Демократы из 21-го комитета Палаты представителей подписали совместное письмо к президенту в субботу днем, указывая, что такие увольнения без уведомления Конгресса нарушают закон.

Некоторые республиканцы также выразили обеспокоенность в связи с увольнениями и потребовали объяснений от Белого дома. Увольнение генеральных инспекторов стало продолжением масштабных чисток в американских министерствах и ведомствах, которые стартовали на прошедшей неделе.

Так, во вторник, на следующий день после своей инаугурации, Дональд Трамп распорядился, чтобы все сотрудники госаппарата, работающие над программами разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), были немедленно отправлены в оплачиваемый административный отпуск. Президент также призвал положить конец этим «опасным, унизительным и безнравственным» программам, которые «нарушают» важные основополагающие законы о гражданских правах, защищающих американцев от дискриминации. Другое поручение, предшествующее указу во вторник, гласило, что все офисы, должности и программы DEI должны быть закрыты в течение двух месяцев. Белый дом также призвал прекратить эти практики и в частном секторе.

Удар новой администрации пришелся и по американскому дипломатическому ведомству.

Новоиспеченный госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование большинства программ иностранной помощи на 90 дней, сделав исключение лишь для Израиля и Египта, сообщил Politico со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания документ.

Пересмотр программ помощи, по сообщению ABC News, сопровождается массовой чисткой в Госдепе. Большое количество старших карьерных дипломатов, которые занимали руководящие должности, а также должности более низкого порядка, уже покинули свои посты по требованию новой администрации. И хотя кадровые изменения в руководстве дипломатического ведомства, как и во всех федеральных агентствах, не являются редкостью после президентских выборов, добиваться отставки должностных лиц, не назначенных президентом, раньше не было принято.

Чиновники из HR-команды Госдепартамента провели значительную часть понедельника, 20 января, обзванивая старших дипломатов по распоряжению администрации Дональда Трампа с просьбой немедленно уйти в отставку, сообщил ABC источник, знакомый с ситуацией. Он заявил, что, хотя просьбы об отставке не стали сюрпризом, число людей, которым было предложено покинуть Госдеп, оказалось больше, чем ожидалось.

Наконец, сообщает AP, в среду советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц отстранил от работы около 160 сотрудников Совета нацбезопасности (СНБ), отправив их по домам. Как утверждается, на данный момент администрация пересматривает штатное расписание ведомства, пытаясь привести его в соответствие с повесткой нового президента.

Кадровым сотрудникам СНБ об этом решении сообщили в ходе конференц-колла с руководителем аппарата советника по национальной безопасности Брайана Маккормака. При этом сотрудникам было «приказано быть на связи и отчитываться перед офисом только в случае обращения руководства СНБ».

Десятки чиновников, отправленных домой в среду, были переведены в СНБ из других ведомств, включая ЦРУ, Агентство национальной безопасности, Госдепартамент и Пентагон. СНБ включает в себя также экспертов по различной тематике — от борьбы с терроризмом до глобальной климатической политики, а также по конфликтам на Украине и на Ближнем Востоке.

Согласно записи конференц-колла, полученной AP, господин Маккормак пояснил, что «каждый президент имеет право иметь штат сотрудников и советников, которые ему необходимы для реализации целей, ради достижения которых его избрал американский народ».

По данным Washington Post, чиновникам после звонка было поручено «немедленно покинуть здание». Пропуска некоторых были так быстро деактивированы, что они физически не смогли покинуть Белый дом. В итоге сотрудникам Секретной службы приходилось вручную открывать двери для многих из них.

Один из теперь уже бывших чиновников, который пообщался с Washington Post на правах анонимности, обеспокоен тем, что массовый уход стольких кадровых сотрудников в переходный период может усложнить задачу новой команды по решению существенных вопросов и помешать реализации повестки новой администрации.

Екатерина Мур