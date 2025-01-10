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Пожары в Калифорнии зажгли пламенные речи

В США спорят о причинах неготовности к разгулу стихии

На фоне неутихающих разрушительных лесных пожаров в Калифорнии в США разгорелась горячая дискуссия на тему того, кто виноват в случившемся. Избранный президент Дональд Трамп, например, счел главным виновником губернатора штата демократа Гэвина Ньюсома. Второй «ответчицей» была назначена мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, по иронии судьбы отсутствовавшая во вверенном ей городе в первые дни стихии. Между тем Дональд Трамп-младший углядел в неспособности местных пожарных справиться с огнем «украинский фактор».

По словам местных властей, пострадавшие от лесных пожаров районы Калифорнии выглядят так, как будто бы на них сбросили атомную бомбу

По словам местных властей, пострадавшие от лесных пожаров районы Калифорнии выглядят так, как будто бы на них сбросили атомную бомбу

Фото: Chris Pizzello, AP

По словам местных властей, пострадавшие от лесных пожаров районы Калифорнии выглядят так, как будто бы на них сбросили атомную бомбу

Фото: Chris Pizzello, AP

Число жертв массовых лесных пожаров в Южной Калифорнии, начавшихся 7 января, выросло к утру пятницы до десяти человек, сообщил департамент судебно-медицинской экспертизы округа. Впрочем, на фоне прогнозов синоптиков об усилении ветра в ближайшие дни шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна еще днем ранее предположил, что «число погибших возрастет». «Это похоже на атомную бомбу, сброшенную на эти районы. Я не жду хороших новостей»,— отметил шериф.

Всего за пару дней стихия стерла с лица земли целые кварталы на территории почти 12 тыс. га, или около 20 тыс. футбольных полей. Порядка 180 тыс. жителей была предписана немедленная эвакуация.

При этом в ночь на пятницу пять очагов пожара — в районах Палисейдс, Итон, Кеннет, Херст и Лидия — по-прежнему оставались активны. Пока что власти не пришли к единому мнению о том, что стало причиной возникновения пожаров, склоняясь к версии о естественном возгорании лесов из-за продолжительного периода засушливой погоды. Однако последний из вспыхнувших пожаров в Кеннете стал, как считается, следствием умышленного поджога.

По большей части стихия прошлась по самым благополучным районам, прилегающим ко второму по величине городу США. Свои дома потеряло немало американских селебрити из числа тех, кто еще совсем недавно дефилировал по красной дорожке на церемонии вручения премии «Золотой глобус». В числе звездных пострадавших оказалась, в частности, Пэрис Хилтон, увидевшая, как ее дом «сгорел дотла в прямом эфире».

Согласно первым предварительным оценкам, потери от пожаров превышают $135 млрд. На этом фоне страховой отрасли Калифорнии, которая лишь недавно едва оправилась от выплат от предыдущих пожаров, может быть нанесен непоправимый урон, предупреждают аналитики. За несколько месяцев до разгула стихии ведущие страховщики, включая State Farm и Allstate, прекратили продажу новых полисов страхования жилья в штате, заявив, что одобренное регулирующими органами повышение ставок оказалось недостаточным для покрытия их убытков, в том числе от разрушительных лесных пожаров 2017 и 2018 годов.

Пока стихия продолжала бушевать, не менее горячие споры начались и в политическом истеблишменте.

Решив впервые высказаться на эту тему, избранный президент Дональд Трамп заявил, что пожарные сталкивались с нехваткой воды для тушения пожаров.

И предположил, что причиной такого масштаба бедствия, вероятно, стало неправильное управление водными ресурсами. И тут же пояснил, кто именно в этом повинен. После встречи с законодателями в среду господин Трамп обвинил калифорнийского губернатора-демократа Гэвина Ньюсома в блокировке президентского указа (который издал сам Дональд Трамп в свой первый срок), который перенаправил бы больше воды с севера штата в более засушливые зоны, «включая районы, которые в настоящее время горят практически апокалиптическим образом».

«Он хотел защитить, по сути, бесполезную рыбу под названием корюшка... но не заботился о людях Калифорнии,— продолжил избранный президент нападать на губернатора в соцсети Truth Social.— В итоге приходится платить высшую цену. Я потребую, чтобы этот некомпетентный губернатор позволил прекрасной, чистой, свежей воде течь в Калифорнию!»

Напомним, что в свой первый президентский срок господин Трамп также обвинял в лесных пожарах в Калифорнии того же Гэвина Ньюсома, который неоднократно критиковал Дональда Трампа за его скептическое отношение к изменению климата, усугубляющему частоту и серьезность многих стихийных бедствий, включая лесные пожары. На этот раз, однако, глава пострадавшего штата не стал отвечать на обвинения обвинениями, призвав избранного президента «не играть в политику» в «моменты, когда нам нужно эвакуироваться».

Вторым объектом нападок после господина Ньюсома стала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс — прежде всего за то, что в момент начала пожаров она была в командировке в Гане, а не во вверенном ей городе. По ее возвращении в Лос-Анджелес один из журналистов задал вопрос, не сожалеет ли госпожа Басс о своем отсутствии в самое сложное для жителей города время. Но мэр просто проигнорировала вопрос.

Претензии к мэру высказывали и из-за того, что город в текущем году сократил бюджет пожарной службы на $17,6 млн из почти $820 млн.

Это, по настоянию критиков, тоже могло сыграть негативную роль в его готовности. Впрочем, глава пожарной службы города Кристин Кроули заверила, что сокращение бюджета не затронуло непосредственно работу по борьбе с пожарами.

Между тем старший сын избранного президента Дональд Трамп-младший нашел еще одну причину начала лесных пожаров. Они, заявил господин Трамп-младший в соцсети Х, связаны с тем, что пожарная служба Лос-Анджелеса передала свое оборудование Киеву (в 2022 году Киев действительно получил от американского города самолет с партией пожарных ботинок, шлангов, бронежилетов и лекарств). Следом этот пост разместил на своей странице и бизнесмен Илон Маск, а Дональд Трамп-старший прокомментировал его так: «Пусть это будет символом вопиющей некомпетентности и неумелого управления Байдена».

Убытки от природных катаклизмов бьют рекорды

Тем временем уходящий президент Джо Байден, объявивший о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии и отменивший из-за этого свой последний на посту президента зарубежный визит (политик должен был лететь в Италию), пообещал, что федеральное правительство покроет 100% расходов на первоначальное реагирование на стихийное бедствие. Эти средства, в частности, пойдут на уборку мусора, строительство временных убежищ, выплату зарплат спасателям и многое другое.

Екатерина Мур, Вашингтон

Фотогалерея

Пожар в Лос-Анджелесе

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Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Пожар быстро распространился из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Пожар быстро распространился из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение

8 января в Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В борьбе с огнем участвуют более 7500 человек из местных, государственных и федеральных агентств

В борьбе с огнем участвуют более 7500 человек из местных, государственных и федеральных агентств

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

8 января в Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Машины на шоссе Тихоокеанского побережья

Машины на шоссе Тихоокеанского побережья

Фото: Reuters / Mike Blake

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Эвакуация также была объявлена в Малибу

Эвакуация также была объявлена в Малибу

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуация в доме престарелых в Алтадене

Эвакуация в доме престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный борется с огнем

Пожарный борется с огнем

Фото: Etienne Laurent / AP

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Etienne Laurent / AP

Дым от пожара в районе Пасифик-Палисейдс

Дым от пожара в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Saarang Panchavati / AP

Эвакуация жильцов дома престарелых в Алтадене

Эвакуация жильцов дома престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Фото: Damian Dovarganes / AP

9 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

9 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Фото: Ethan Swope / AP

К 10 января пожар уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес

К 10 января пожар уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес

Фото: Chris Pizzello / AP

Мужчина около сгоревшего здания

Мужчина около сгоревшего здания

Фото: Ethan Swope / AP

10 января пожарный департамент сообщил, что в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га

10 января пожарный департамент сообщил, что в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

К 10 января число жертв пожара выросло до семи человек

К 10 января число жертв пожара выросло до семи человек

Фото: Reuters / Fred Greaves

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Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Пожар быстро распространился из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В борьбе с огнем участвуют более 7500 человек из местных, государственных и федеральных агентств

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Машины на шоссе Тихоокеанского побережья

Фото: Reuters / Mike Blake

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Эвакуация также была объявлена в Малибу

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуация в доме престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный борется с огнем

Фото: Etienne Laurent / AP

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Etienne Laurent / AP

Дым от пожара в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Saarang Panchavati / AP

Эвакуация жильцов дома престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Фото: Damian Dovarganes / AP

9 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Фото: Ethan Swope / AP

К 10 января пожар уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес

Фото: Chris Pizzello / AP

Мужчина около сгоревшего здания

Фото: Ethan Swope / AP

10 января пожарный департамент сообщил, что в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

К 10 января число жертв пожара выросло до семи человек

Фото: Reuters / Fred Greaves

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