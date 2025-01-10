Пожары в Калифорнии зажгли пламенные речи

На фоне неутихающих разрушительных лесных пожаров в Калифорнии в США разгорелась горячая дискуссия на тему того, кто виноват в случившемся. Избранный президент Дональд Трамп, например, счел главным виновником губернатора штата демократа Гэвина Ньюсома. Второй «ответчицей» была назначена мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, по иронии судьбы отсутствовавшая во вверенном ей городе в первые дни стихии. Между тем Дональд Трамп-младший углядел в неспособности местных пожарных справиться с огнем «украинский фактор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам местных властей, пострадавшие от лесных пожаров районы Калифорнии выглядят так, как будто бы на них сбросили атомную бомбу

Фото: Chris Pizzello, AP По словам местных властей, пострадавшие от лесных пожаров районы Калифорнии выглядят так, как будто бы на них сбросили атомную бомбу

Фото: Chris Pizzello, AP

Число жертв массовых лесных пожаров в Южной Калифорнии, начавшихся 7 января, выросло к утру пятницы до десяти человек, сообщил департамент судебно-медицинской экспертизы округа. Впрочем, на фоне прогнозов синоптиков об усилении ветра в ближайшие дни шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна еще днем ранее предположил, что «число погибших возрастет». «Это похоже на атомную бомбу, сброшенную на эти районы. Я не жду хороших новостей»,— отметил шериф.

Всего за пару дней стихия стерла с лица земли целые кварталы на территории почти 12 тыс. га, или около 20 тыс. футбольных полей. Порядка 180 тыс. жителей была предписана немедленная эвакуация.

При этом в ночь на пятницу пять очагов пожара — в районах Палисейдс, Итон, Кеннет, Херст и Лидия — по-прежнему оставались активны. Пока что власти не пришли к единому мнению о том, что стало причиной возникновения пожаров, склоняясь к версии о естественном возгорании лесов из-за продолжительного периода засушливой погоды. Однако последний из вспыхнувших пожаров в Кеннете стал, как считается, следствием умышленного поджога.

По большей части стихия прошлась по самым благополучным районам, прилегающим ко второму по величине городу США. Свои дома потеряло немало американских селебрити из числа тех, кто еще совсем недавно дефилировал по красной дорожке на церемонии вручения премии «Золотой глобус». В числе звездных пострадавших оказалась, в частности, Пэрис Хилтон, увидевшая, как ее дом «сгорел дотла в прямом эфире».

Согласно первым предварительным оценкам, потери от пожаров превышают $135 млрд. На этом фоне страховой отрасли Калифорнии, которая лишь недавно едва оправилась от выплат от предыдущих пожаров, может быть нанесен непоправимый урон, предупреждают аналитики. За несколько месяцев до разгула стихии ведущие страховщики, включая State Farm и Allstate, прекратили продажу новых полисов страхования жилья в штате, заявив, что одобренное регулирующими органами повышение ставок оказалось недостаточным для покрытия их убытков, в том числе от разрушительных лесных пожаров 2017 и 2018 годов.

Пока стихия продолжала бушевать, не менее горячие споры начались и в политическом истеблишменте.

Решив впервые высказаться на эту тему, избранный президент Дональд Трамп заявил, что пожарные сталкивались с нехваткой воды для тушения пожаров.

И предположил, что причиной такого масштаба бедствия, вероятно, стало неправильное управление водными ресурсами. И тут же пояснил, кто именно в этом повинен. После встречи с законодателями в среду господин Трамп обвинил калифорнийского губернатора-демократа Гэвина Ньюсома в блокировке президентского указа (который издал сам Дональд Трамп в свой первый срок), который перенаправил бы больше воды с севера штата в более засушливые зоны, «включая районы, которые в настоящее время горят практически апокалиптическим образом».

«Он хотел защитить, по сути, бесполезную рыбу под названием корюшка... но не заботился о людях Калифорнии,— продолжил избранный президент нападать на губернатора в соцсети Truth Social.— В итоге приходится платить высшую цену. Я потребую, чтобы этот некомпетентный губернатор позволил прекрасной, чистой, свежей воде течь в Калифорнию!»

Напомним, что в свой первый президентский срок господин Трамп также обвинял в лесных пожарах в Калифорнии того же Гэвина Ньюсома, который неоднократно критиковал Дональда Трампа за его скептическое отношение к изменению климата, усугубляющему частоту и серьезность многих стихийных бедствий, включая лесные пожары. На этот раз, однако, глава пострадавшего штата не стал отвечать на обвинения обвинениями, призвав избранного президента «не играть в политику» в «моменты, когда нам нужно эвакуироваться».

Вторым объектом нападок после господина Ньюсома стала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс — прежде всего за то, что в момент начала пожаров она была в командировке в Гане, а не во вверенном ей городе. По ее возвращении в Лос-Анджелес один из журналистов задал вопрос, не сожалеет ли госпожа Басс о своем отсутствии в самое сложное для жителей города время. Но мэр просто проигнорировала вопрос.

Претензии к мэру высказывали и из-за того, что город в текущем году сократил бюджет пожарной службы на $17,6 млн из почти $820 млн.

Это, по настоянию критиков, тоже могло сыграть негативную роль в его готовности. Впрочем, глава пожарной службы города Кристин Кроули заверила, что сокращение бюджета не затронуло непосредственно работу по борьбе с пожарами.

Между тем старший сын избранного президента Дональд Трамп-младший нашел еще одну причину начала лесных пожаров. Они, заявил господин Трамп-младший в соцсети Х, связаны с тем, что пожарная служба Лос-Анджелеса передала свое оборудование Киеву (в 2022 году Киев действительно получил от американского города самолет с партией пожарных ботинок, шлангов, бронежилетов и лекарств). Следом этот пост разместил на своей странице и бизнесмен Илон Маск, а Дональд Трамп-старший прокомментировал его так: «Пусть это будет символом вопиющей некомпетентности и неумелого управления Байдена».

Тем временем уходящий президент Джо Байден, объявивший о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии и отменивший из-за этого свой последний на посту президента зарубежный визит (политик должен был лететь в Италию), пообещал, что федеральное правительство покроет 100% расходов на первоначальное реагирование на стихийное бедствие. Эти средства, в частности, пойдут на уборку мусора, строительство временных убежищ, выплату зарплат спасателям и многое другое.

Екатерина Мур, Вашингтон