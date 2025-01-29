Главные новости к утру 29 января

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что на территории предприятия Кстовской промзоны произошел пожар после падения обломков сбитого беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет.

За ночь 29 января силами ПВО перехвачено и уничтожено 104 беспилотника над девятью российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, 47 БПЛА сбили над территорией Курской области, 27 — над Брянской областью, 11 — над Смоленской, семь — над Тверской, четыре — над Белгородской, три — над Нижегородской областью. Еще три дрона уничтожили над Калужской областью, по одному — над Ростовской и Ленинградской областями.

Как стало известно «Ъ», крупнейшие российские нефтекомпании могут получить разрешение на зарубежные поставки бензина еще как минимум на месяц, до конца февраля, что позволит производителям максимально загрузить НПЗ. Аналитики не ждут существенного влияния на оптовую стоимость бензина, скорее, с продлением экспорта нефтепродуктов правительство сможет частично компенсировать потери компаний от последних санкций США.

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что соглашение об управлении портом в Тартусе, где расположена база ВМФ РФ, является техническим вопросом. По его словам, представители России и Сирии планируют провести консультации для поиска взаимоприемлемых решений.

На севере Индии в городе Праяградж, где 13 января начался проходящий раз в шесть лет религиозный праздник Маха Кумбха Мела, во время ключевого события — омовения паломников в месте слияния рек Джамна и Ганг — произошла давка. В ней погибло не менее 15 человек, передает AFP информацию от неназванного врача. BBC News сообщает о десятках пострадавши. Официально информация не подтверждена.

За 2024 год спрос на игровые приставки в России увеличился на 29,5% в деньгах и на 10% в штуках: в лидерах — Sony и Xbox (Microsoft). Участники рынка и эксперты считают, что на ажиотаже потребителей не скажется даже возможный санкционный запрет ЕС на поставки приставок в Россию. Однако не исключают, что стоимость консолей может увеличиться до10% из-за удлинения логистических цепочек.

Компания OpenAI (создатель ChatGPT) опубликовала заявление, в котором обвинила китайские стартапы в попытках использования наработки американских компаний для улучшения своих моделей искусственного интеллекта. В связи с этим в OpenAI пообещали плотнее сотрудничать с властями США для защиты своих разработок.

Американский истребитель F-35 разбился в штате Аляска. При возникновении нештатной ситуации летчик оценил обстановку и вырулил машину так, что она упала на взлетно-посадочную полосу авиабазы Эйлсон. Пилот в безопасности и доставлен в военный госпиталь Бассетт. Командование авиабазы объявило о начале расследования для выявления причин аварии. Истребитель F-35 пришел на смену F-16 Fighting Falcon и A-10 Thunderbolt II. Стоимость одной машины — $81 млн.