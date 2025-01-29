На Аляске разбился американский истребитель F-35

Американский истребитель F-35 потерпел крушение в штате Аляска, сообщает Anchorage Daily News. При возникновении нештатной ситуации летчик оценил обстановку и вырулил машину так, что она упала на взлетно-посадочную полосу авиабазы Эйлсон.

«Пилот в безопасности и доставлен в военный госпиталь Бассетт для дальнейшего обследования»,— говорится в сообщении отдела по связям с общественностью 354-го истребительного авиаполка ВВС США.

Командование авиабазы объявило о начале расследования для выявления причин аварии и минимизации рисков подобных инцидентов в будущем. F-35 — сверхзвуковой истребитель пятого поколения. Стоимость одной машины — $81 млн. Истребитель пришел на смену F-16 Fighting Falcon и A-10 Thunderbolt II.