Минобороны сообщило о второй крупнейшей атаке беспилотников с начала года

В течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачено и уничтожено 104 беспилотника над девятью российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, 47 БПЛА сбили над территорией Курской области, 27 — над Брянской областью, 11 — над Смоленской, семь — над Тверской, четыре — над Белгородской, три — над Нижегородской областями. Еще три дрона уничтожили над Калужской областью, по одному — над Ростовской и Ленинградской областями.

В городе Грайвороне Белгородской области при атаке дрона на многоквартирный дом пострадал один мирный житель. В Нижегородской области после атаки БПЛА произошел пожар на территории предприятия Кстовской промзоны, никто не пострадал. В Смоленской и Тверской областях также обошлось без жертв. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе пострадавших и разрушений нет. Власти других регионов пока не комментировали атаки.

24 января за ночь над 13 регионами России сбили 121 беспилотник. Эта атака беспилотников стала самой крупной с начала 2025 года.