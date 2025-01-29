На предприятии в Нижегородской области произошел пожар после атаки дрона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что на территории предприятия Кстовской промзоны произошел пожар после падения обломков сбитого беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника. Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные»,— говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.

Telegram-канал «Shot» со ссылкой на местных жителей сообщил, что «беспилотники ВСУ пытались атаковать местный нефтезавод».