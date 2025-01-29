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обновлено 05:49

В Индии более 10 паломников погибли и десятки пострадали в давке на Кумбха Мела

На севере Индии в городе Праяградж, где 13 января начался проходящий раз в шесть лет религиозный праздник Маха Кумбха Мела, во время ключевого события — омовения паломников в месте слияния рек Джамна и Ганг — произошла давка. В ней погибли не менее 15 человек, передает AFP информацию от неназванного врача. BBC News сообщает о десятках пострадавших. Официально информация не подтверждена.

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Пострадавший в давке на Маха Кумбха Мела

Пострадавший в давке на Маха Кумбха Мела

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Давка на Маха Кумбха Мела

Давка на Маха Кумбха Мела

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Пострадавший в давке на Маха Кумбха Мела

Пострадавший в давке на Маха Кумбха Мела

Фото: Sharafat Ali / Reuters

Паломница на Маха Кумбха Мела

Паломница на Маха Кумбха Мела

Фото: Adnan Abidi / Reuters

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Пострадавший в давке на Маха Кумбха Мела

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Давка на Маха Кумбха Мела

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Пострадавший в давке на Маха Кумбха Мела

Фото: Sharafat Ali / Reuters

Паломница на Маха Кумбха Мела

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Первые сообщения о происшествии появились рано утром 29 января по местному времени — около 02:00 мск. По прогнозам индийских властей, омовение 29 января намеревались совершить до 100 млн человек. Для подхода к воде выделили несколько полос, разделенных ограждениями. Как следует из сообщения The Hindu, одно из ограждений под напором толпы сломалось, образовалась давка.

«Мы приехали группой из 60 человек на двух автобусах, нас было по девять человек. Внезапно толпа начала давить, и мы оказались в ловушке. Многие из нас упали, толпа вышла из-под контроля. <...> Убежать не было возможности, нас давили со всех сторон»,— рассказала одна из паломниц агентству PTI.

Для спасения людей, как следует из сообщения BBC News, ритуал омовения временно остановили. Пострадавших начали доставлять в районную больницу. Туда же начали приезжать родственники пострадавших, высокопоставленные чиновники и сотрудники силовых ведомств, пишет The Hindu. Маха Кумбха Мела продлится до 26 февраля. Всего, как ожидается, его намерены посетить 450 млн человек. Индуисты верят, что купание в священной воде очистит их от грехов и поможет обрести спасение.

Фотогалерея

Праздник Маха Кумбха Мела в Индии

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Во время фестиваля паломники совершают ритуальное омовение в месте, где встречаются три реки — Ганг, Ямуна и «невидимая» Сарасвати. По легенде последняя появляется только в дни праздника

Во время фестиваля паломники совершают ритуальное омовение в месте, где встречаются три реки — Ганг, Ямуна и «невидимая» Сарасвати. По легенде последняя появляется только в дни праздника

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Власти строят понтонные мосты, чтобы совершить омовение могло большее число паломников

Власти строят понтонные мосты, чтобы совершить омовение могло большее число паломников

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Кумбха Мела занесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО

Кумбха Мела занесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Верующие считают, что, погрузившись в священные воды, можно очиститься от всех грехов, освободить себя и своих предков от цикла перерождений и в конечном итоге достичь мокши, духовного освобождения

Верующие считают, что, погрузившись в священные воды, можно очиститься от всех грехов, освободить себя и своих предков от цикла перерождений и в конечном итоге достичь мокши, духовного освобождения

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В 2019 году праздник посетили 240 млн человек

В 2019 году праздник посетили 240 млн человек

Фото: Rajesh Kumar Singh / AP

Подготовку к празднику власти завершили к 10 декабря 2024 года. Для паломников построили городок из 180 тыс. палаток. Он разделен на 25 районов, его общая площадь составляет 40 кв. км

Подготовку к празднику власти завершили к 10 декабря 2024 года. Для паломников построили городок из 180 тыс. палаток. Он разделен на 25 районов, его общая площадь составляет 40 кв. км

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Паломник на празднике

Паломник на празднике

Фото: Adnan Abidi / Reuters

На фестивале также построено несколько лазаретов. Помощь паломникам и туристам будут бесплатно предоставлять военные и гражданские медики

На фестивале также построено несколько лазаретов. Помощь паломникам и туристам будут бесплатно предоставлять военные и гражданские медики

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Индуист наносит ярко-красный знак на лоб своей жены после омовения

Индуист наносит ярко-красный знак на лоб своей жены после омовения

Фото: Ashwini Bhatia / AP

На организацию праздника было выделено 75,35 млрд рупий (около 91,2 млрд руб.)

На организацию праздника было выделено 75,35 млрд рупий (около 91,2 млрд руб.)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В рамках фестиваля планируется провести самую массовую очистку реки от мусора

В рамках фестиваля планируется провести самую массовую очистку реки от мусора

Фото: Ashwini Bhatia / AP

Паломники и туристы могут получить информацию о празднествах 2025 года на специальном сайте, в мобильных приложениях для Android и iPhone, с помощью QR-кодов для автомобилистов и пешеходов. Кроме того, был создан чат-бот на 11 языках, использующий технологию искусственного интеллекта

Паломники и туристы могут получить информацию о празднествах 2025 года на специальном сайте, в мобильных приложениях для Android и iPhone, с помощью QR-кодов для автомобилистов и пешеходов. Кроме того, был создан чат-бот на 11 языках, использующий технологию искусственного интеллекта

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Праздник проводится еще в трех индийских городах — Харидваре, Удджайне и Нашике

Праздник проводится еще в трех индийских городах — Харидваре, Удджайне и Нашике

Фото: Ashwini Bhatia / AP

Паломники совершают омовение

Паломники совершают омовение

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

На фестивале работают временные летние театры. Один на 10 тыс. зрителей и еще три — на 4 тыс. посетителей каждый

На фестивале работают временные летние театры. Один на 10 тыс. зрителей и еще три — на 4 тыс. посетителей каждый

Фото: Rajesh Kumar Singh / AP

Паломники отдыхают на берегу реки

Паломники отдыхают на берегу реки

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Паломники покидают место омовения

Паломники покидают место омовения

Фото: Ashwini Bhatia / AP

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Во время фестиваля паломники совершают ритуальное омовение в месте, где встречаются три реки — Ганг, Ямуна и «невидимая» Сарасвати. По легенде последняя появляется только в дни праздника

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Власти строят понтонные мосты, чтобы совершить омовение могло большее число паломников

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Кумбха Мела занесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Верующие считают, что, погрузившись в священные воды, можно очиститься от всех грехов, освободить себя и своих предков от цикла перерождений и в конечном итоге достичь мокши, духовного освобождения

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В 2019 году праздник посетили 240 млн человек

Фото: Rajesh Kumar Singh / AP

Подготовку к празднику власти завершили к 10 декабря 2024 года. Для паломников построили городок из 180 тыс. палаток. Он разделен на 25 районов, его общая площадь составляет 40 кв. км

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Паломник на празднике

Фото: Adnan Abidi / Reuters

На фестивале также построено несколько лазаретов. Помощь паломникам и туристам будут бесплатно предоставлять военные и гражданские медики

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Индуист наносит ярко-красный знак на лоб своей жены после омовения

Фото: Ashwini Bhatia / AP

На организацию праздника было выделено 75,35 млрд рупий (около 91,2 млрд руб.)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В рамках фестиваля планируется провести самую массовую очистку реки от мусора

Фото: Ashwini Bhatia / AP

Паломники и туристы могут получить информацию о празднествах 2025 года на специальном сайте, в мобильных приложениях для Android и iPhone, с помощью QR-кодов для автомобилистов и пешеходов. Кроме того, был создан чат-бот на 11 языках, использующий технологию искусственного интеллекта

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Праздник проводится еще в трех индийских городах — Харидваре, Удджайне и Нашике

Фото: Ashwini Bhatia / AP

Паломники совершают омовение

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

На фестивале работают временные летние театры. Один на 10 тыс. зрителей и еще три — на 4 тыс. посетителей каждый

Фото: Rajesh Kumar Singh / AP

Паломники отдыхают на берегу реки

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Паломники покидают место омовения

Фото: Ashwini Bhatia / AP

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