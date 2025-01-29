В Индии более 10 паломников погибли и десятки пострадали в давке на Кумбха Мела

На севере Индии в городе Праяградж, где 13 января начался проходящий раз в шесть лет религиозный праздник Маха Кумбха Мела, во время ключевого события — омовения паломников в месте слияния рек Джамна и Ганг — произошла давка. В ней погибли не менее 15 человек, передает AFP информацию от неназванного врача. BBC News сообщает о десятках пострадавших. Официально информация не подтверждена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пострадавший в давке на Маха Кумбха Мела Фото: Adnan Abidi / Reuters Давка на Маха Кумбха Мела Фото: Adnan Abidi / Reuters Пострадавший в давке на Маха Кумбха Мела Фото: Sharafat Ali / Reuters Паломница на Маха Кумбха Мела Фото: Adnan Abidi / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Пострадавший в давке на Маха Кумбха Мела Фото: Adnan Abidi / Reuters Давка на Маха Кумбха Мела Фото: Adnan Abidi / Reuters Пострадавший в давке на Маха Кумбха Мела Фото: Sharafat Ali / Reuters Паломница на Маха Кумбха Мела Фото: Adnan Abidi / Reuters

Первые сообщения о происшествии появились рано утром 29 января по местному времени — около 02:00 мск. По прогнозам индийских властей, омовение 29 января намеревались совершить до 100 млн человек. Для подхода к воде выделили несколько полос, разделенных ограждениями. Как следует из сообщения The Hindu, одно из ограждений под напором толпы сломалось, образовалась давка.

«Мы приехали группой из 60 человек на двух автобусах, нас было по девять человек. Внезапно толпа начала давить, и мы оказались в ловушке. Многие из нас упали, толпа вышла из-под контроля. <...> Убежать не было возможности, нас давили со всех сторон»,— рассказала одна из паломниц агентству PTI.

Для спасения людей, как следует из сообщения BBC News, ритуал омовения временно остановили. Пострадавших начали доставлять в районную больницу. Туда же начали приезжать родственники пострадавших, высокопоставленные чиновники и сотрудники силовых ведомств, пишет The Hindu. Маха Кумбха Мела продлится до 26 февраля. Всего, как ожидается, его намерены посетить 450 млн человек. Индуисты верят, что купание в священной воде очистит их от грехов и поможет обрести спасение.