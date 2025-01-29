Замглавы МИДа Богданов назвал соглашение по порту в Тартусе техническим вопросом

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что соглашение об управлении портом в Тартусе, где расположена база ВМФ РФ, является техническим вопросом. По его словам, представители России и Сирии планируют провести консультации для поиска взаимоприемлемых решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Во вторник, 28 января, межведомственная делегация РФ провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа в Дамаске. По словам господина Богданова, вопрос о порте Тартус на встрече не обсуждался.

«Это чисто технический вопрос, связанный с работой нашей компании. Думаю, можно найти какие-то взаимоприемлемые варианты решения вопросов»,— сказал господин Богданов во время беседы с журналистами (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что в российской делегации были представители компаний «СТГ Инжиниринг» и Объединенной зерновой компании, которые заявили о готовности продолжать сотрудничество с сирийской стороной на основе существующих договоренностей.

Директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди в интервью газете Al Watan, опубликованном 19 января, заявил, что «соглашение об инвестициях в порт Тартус с российской компанией было аннулировано». Речь идет о контракте с компанией «Стройтрансгаз», который был заключен в 2019 году на срок 49 лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российские деньги лишились причала в Сирии».