Нефть недопереработала

Как стало известно “Ъ”, крупнейшие российские нефтекомпании могут получить разрешение на зарубежные поставки бензина еще как минимум на месяц, до конца февраля, что позволит производителям максимально загрузить НПЗ. Аналитики не ждут существенного влияния на оптовую стоимость бензина, скорее, с продлением экспорта нефтепродуктов правительство сможет частично компенсировать потери компаний от последних санкций США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внутреннего потребления бензина может оказаться недостаточно для поддержания нефтепереработки на высоком уровне

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Внутреннего потребления бензина может оказаться недостаточно для поддержания нефтепереработки на высоком уровне

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Правительство в ближайшие дни может продлить на месяц, до 28 февраля, действие разрешения на экспорт бензина из РФ, сообщили источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. По их словам, до середины февраля Минэнерго должно представить в правительство предложения по сохранению экспорта бензина, но с учетом новых санкций. В Минэнерго и крупных нефтекомпаниях на запрос “Ъ” не ответили.

Запрет на экспорт бензина в 2024 году был введен 1 марта на фоне резкого роста оптовых цен на топливо и риска дефицита на внутреннем рынке. Мера должна была действовать полгода, но с конца мая до августа ограничения были временно сняты. Планировалось, что после этого запрет сохранится до конца года. Но цены на бензин на бирже снижались, а «Сургутнефтегаз», владеющий Киришским НПЗ, ссылаясь на затоваренность, предупреждал о снижении переработки. В конце ноября правительство разрешило крупным НПЗ экспортировать топливо до 31 января 2025 года.

Собеседники “Ъ” на нефтяном рынке считают, что с продлением экспорта нефтепродуктов правительство сможет частично компенсировать потери компаний от последних санкций США, введенных 10 января.

В рамках самых жестких мер в отношении нефтяной промышленности РФ в черный список попало более 180 танкеров, в основном перевозящих российское сырье. Из-за этого у нескольких десятков судов возникли сложности с разгрузкой, а также резко взлетели ставки фрахта. То есть, говорят источники “Ъ”, максимальные объемы нефти будут перерабатываться внутри страны и направляться на экспорт в виде нефтепродуктов, в отношении которых нет таких жестких ограничений.

За неделю с 20 по 26 января ставки фрахта нефти из Козьмино, откуда сырье идет в основном в Китай и Индию, увеличились на 14% относительно предыдущей недели, до $8,1 за баррель, указывает аналитик Центра ценовых индексов Давид Мартиросян. Из портов Балтийского и Черного морей цены снизились на 4–7%, но остаются на высоком уровне. На фоне расширения дисконтов на российские сорта нефти (например, ВСТО FOB порт Козьмино до $10 за баррель и Urals FOB Приморск до $16,25 за баррель) эксперт ожидает увеличения отгрузок на внутренний рынок.

По данным Reuters, с 15 по 19 января российские НПЗ нарастили объем переработки нефти на 2% по сравнению с первой неделей года, до 755 тыс. тонн в сутки. В том числе Киришский НПЗ попавшего под санкции США «Сургутнефтегаза» с 1 по 21 января увеличил переработку сырья почти на 8% по сравнению с 1–27 декабря 2024 года.

По мнению партнера по консалтингу NEFT Research Александра Котова, сохранение экспорта бензина до конца февраля не окажет существенного влияния на оптовые цены, так как на рынке невысокий сезонный спрос при достаточном предложении. Если не будет череды форс-мажоров, рынок останется стабильным, считает он.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко подтверждает, что в последнее время наблюдался рост производства нефтепродуктов, но указывает, что на этой неделе поставки компаний на биржу сократились.

Он это связывает с возможными последствиями атак БПЛА на Рязанский НПЗ «Роснефти» 24 января и Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа 15 января. Как сообщало Reuters, в первом случае предприятие могло приостановить переработку нефти и железнодорожные отгрузки топлива. На фоне этих неофициальных данных, по словам Максима Дьяченко, на бирже сформировался ажиотажный спрос, и цены перешли в рост в преддверии сезона.

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По итогам торгов 28 января оптовые цены на бензин марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по территориальному индексу европейской части РФ увеличились на 2%, до 50,4 тыс. руб. за тонну. Котировки АИ-95 выросли на 1,9%, до 52,4 тыс. руб. за тонну. Биржевые цены на бензин перешли к росту 22 января после снижения с начала года. С 22 января АИ-92 на бирже подорожал на 7,4%, а АИ-95 — почти на 6%.

«Если такая динамика сохранится, в феврале котировки бензинов достигнут уровня отсечения по демпферу. И на этом фоне продление экспорта бензина будет рискованной мерой»,— отмечает Максим Дьяченко. С другой стороны, по его словам, с учетом ограничений по экспорту нефти на фоне санкций российским нефтекомпаниям нужно максимально наращивать переработку и как можно больше экспортировать нефтепродуктов, чтобы сохранить устойчивость.

Ольга Мордюшенко, Татьяна Дятел