Приставка зрит в корень

За 2024 год спрос на игровые приставки в России увеличился на 29,5% в деньгах и на 10% в штуках: в лидерах — Sony и Xbox (Microsoft). Участники рынка и эксперты считают, что на ажиотаже потребителей не скажется даже возможный санкционный запрет ЕС на поставки приставок в Россию. Однако не исключают, что стоимость консолей может увеличиться до10% из-за удлинения логистических цепочек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным «Авито» за 2024 год, с которыми ознакомился “Ъ”, на их площадке было продано на 10% больше игровых консолей, чем в 2023 году. Самой популярной остается игровая приставка от Sony, на которую пришлось 58% продаж. На втором месте Xbox (Microsoft) — 16% продаж, ее доля за год упала на 1 процентный пункт (п. п.). Замыкает тройку Nintendo, увеличившая продажи на 49 п. п., до 9% рынка на «Авито». Аналитики компании отмечают, что на подержанные приставки приходится 75% спроса, при этом заметен рост на ретро-консоли (Sega, Dendy и др.) в три раза по сравнению с 2023 годом.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», российский рынок игровых консолей за 2024 год увеличился в деньгах на 29,5% по сравнению с 2023 годом, до 31,67 млрд руб., при этом количество реализованных приставок осталось на том же уровне — 1,45 млн устройств. Sony за год увеличила долю почти на 8 п. п., до 71,6% рынка в деньгах, в штуках компания занимает 29,5% рынка. Доля Xbox сократилась за год с 16% до 8,9% в штуках и с 7,1% до 4,8% — в деньгах.

Кая Каллас, глава европейской дипломатии, 28 января: «Мы действительно рассматриваем все, что помогает России вести эту войну, на предмет внесения в санкционный список. Даже приставки для видеоигр, потому что, по-видимому, именно с их помощью управляют беспилотниками».

Из-за мирового спада спроса на игровые консоли на 21% в штуках в прошлом году иностранные поставщики заинтересованы в поставке игровых приставок в РФ, так как это один из немногих растущих рынков, считает собеседник “Ъ” на рынке электроники. Он добавляет, что из-за этого анонсированный ЕС запрет на поставки игровых консолей не окажет серьезного влияния на российский рынок. Во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила Financial Times, что в рамках нового пакета санкций против РФ планируется ввести запрет поставок PlayStation и Xbox, поскольку консоли якобы используют для управления боевыми дронами.

Тем не менее управлять дронами через саму консоль невозможно, так как приставки PlayStation и Xbox не имеют радиоканала, а только Bluetooth и Wi-Fi, которые работают в переделах видимости, говорит замгендиректора компании «Флай Дрон» Александр Каниовский. «Игровые джойстики PlayStation и Xbox теоретически возможно перепрограммировать под управление дронами, однако это выйдет в несколько раз дороже, чем приобрести китайский джойстик или пульт управления»,— говорит он.

После начала военных действий на Украине Sony заморозила поставки своей продукции в РФ, а также отключила возможность россиянам пользоваться онлайн-магазином PlayStation Store (см. “Ъ” от 10 марта 2022 года). Microsoft прекратила гарантийную поддержку в РФ, заморозила поставки и отключила возможность пользоваться онлайн-услугами через Xbox Game Pass (см. “Ъ” от 4 марта 2022 года).

По словам представителя «М.Видео-Эльдорадо», консоли Xbox и PlayStation ввозятся в РФ через параллельный импорт с 2022 года, поэтому возможные санкции на запрет поставок в РФ не окажут влияния на наличие ассортимента приставок этих брендов. Значительный поток поставок консолей идет через ОАЭ и Китай, говорит представитель «Марвел-Дистрибуции». Поэтому, считает он, меры ЕС не приведут к каким-либо значимым изменениям на рынке.

В случае введения таких санкций со стороны ЕС российские дистрибуторы будут вынуждены увеличить цепочку поставок, что может поднять стоимость игровых приставок еще на 10%, считает коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов. «Однако с наличием тех же PlayStation и Xbox в РФ проблем не будет»,— уверен он.

Тимофей Корнев