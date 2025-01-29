OpenAI пообещала тесно сотрудничать с властями США из-за действий Китая

Компания OpenAI (создатель ChatGPT) опубликовала заявление, в котором обвинила китайские стартапы в попытках использования наработки американских компаний для улучшения своих моделей искусственного интеллекта. В связи с этим в OpenAI пообещали плотнее сотрудничать с властями США для защиты своих разработок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

«Как ведущий разработчик ИИ, мы принимаем контрмеры для защиты нашей интеллектуальной собственности, включая тщательный процесс включения передовых возможностей в выпускаемые модели»,— говорится в заявлении компании, которую цитирует Reuters.

«Критически важно тесно сотрудничать с правительством США, чтобы наилучшим образом защитить самые эффективные модели от попыток противников и конкурентов завладеть американскими технологиями»,— отмечается в сообщении.

Ранее руководитель отдела по ИИ и криптовалютам в Белом доме Дэвид Сакс пояснял, что в сфере искусственного интеллекта есть метод «дистилляции», который заключается в том, что одна модель учится на основе другой.

Он говорил об этом в свете роста популярности ИИ-модели от китайского стартапа DeepSeek. В Белом доме полагают, что китайская компания могла использовать американские разработки, и это, по мнению чиновников, можно считать угрозой национальной безопасности.