За ночь сбили 32 БПЛА над пятью российскими регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА над территорией Воронежской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще 11 беспилотников сбили над Белгородской областью, четыре — над Курской областью, по одному — над Орловской и Тверской областями.

В Белгородской области в результате атаки в двух частных домах было повреждено остекление, а часть города Грайворон осталась без света, никто не пострадал. В Воронежской, Орловской и Тверской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Курские власти пока никак не комментировали атаку дронов. В регионе с 6 августа 2024 года продолжаются бои с ВСУ. Вчера, 26 января, над областью сбили шесть БПЛА.