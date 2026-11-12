Суд отправил в апелляцию жалобы на приговор по делу о теракте в «Крокусе»

Четырем исполнителям теракта и 11 их пособникам назначили пожизненное лишение свободы. Наказание они отбывают в два этапа: сначала в тюрьме, затем в исправительной колонии особого режима. Еще четверых пособников приговорили к заключению в колонии сроком от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев. Кроме того, всем осужденным назначили штрафы — от 500 тыс. до 2,7 млн руб.