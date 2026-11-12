Суд отправил в апелляцию жалобы на приговор по делу о теракте в «Крокусе»
Второй Западный окружной военный суд направил более 500 томов материалов уголовного дела, а также жалобы защиты и потерпевших в Апелляционный военный суд во Власихе. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса.
Документы должны быть зарегистрированы в ближайшее время, после чего суд назначит дату рассмотрения жалоб. Заседания, как и в первой инстанции, пройдут в закрытом режиме.
Теракт произошел 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. При стрельбе погибли 149 человек, более 600 получили ранения. Приговор по делу суд огласил 12 марта 2026 года.
Четырем исполнителям теракта и 11 их пособникам назначили пожизненное лишение свободы. Наказание они отбывают в два этапа: сначала в тюрьме, затем в исправительной колонии особого режима. Еще четверых пособников приговорили к заключению в колонии сроком от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев. Кроме того, всем осужденным назначили штрафы — от 500 тыс. до 2,7 млн руб.
Потерпевшие предъявили 27 гражданских исков, которые суд удовлетворил полностью. Теперь обе стороны обжалуют приговор, и апелляционное рассмотрение продолжит изучение дела.