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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Происшествия

Суд отправил в апелляцию жалобы на приговор по делу о теракте в «Крокусе»

Второй Западный окружной военный суд направил более 500 томов материалов уголовного дела, а также жалобы защиты и потерпевших в Апелляционный военный суд во Власихе. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса.
Оглашение приговора по уголовному делу против исполнителей теракта в «Крокусе», 12 марта 2026 года, Апелляционный корпус Мосгорсуда

Оглашение приговора по уголовному делу против исполнителей теракта в «Крокусе», 12 марта 2026 года, Апелляционный корпус Мосгорсуда

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Документы должны быть зарегистрированы в ближайшее время, после чего суд назначит дату рассмотрения жалоб. Заседания, как и в первой инстанции, пройдут в закрытом режиме.
Теракт произошел 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. При стрельбе погибли 149 человек, более 600 получили ранения. Приговор по делу суд огласил 12 марта 2026 года.
Четырем исполнителям теракта и 11 их пособникам назначили пожизненное лишение свободы. Наказание они отбывают в два этапа: сначала в тюрьме, затем в исправительной колонии особого режима. Еще четверых пособников приговорили к заключению в колонии сроком от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев. Кроме того, всем осужденным назначили штрафы — от 500 тыс. до 2,7 млн руб.
Потерпевшие предъявили 27 гражданских исков, которые суд удовлетворил полностью. Теперь обе стороны обжалуют приговор, и апелляционное рассмотрение продолжит изучение дела.

Мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

Возложение цветов к мемориалу
1/101/10

Возложение цветов к мемориалу

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Мемориал жертвам теракта
2/102/10

Мемориал жертвам теракта

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Панихида по жертвам теракта
3/103/10

Панихида по жертвам теракта

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Мемориал у здания концертного зала
4/104/10

Мемориал у здания концертного зала

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Студенты Всесоюзного студенческого корпуса спасателей
5/105/10

Студенты Всесоюзного студенческого корпуса спасателей

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Председатель «Российского Красного Креста» Павел Савчук
6/106/10

Председатель «Российского Красного Креста» Павел Савчук

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Слева направо: президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов, президент Crocus Group Араз Агаларов и губернатор Московской области Андрей Воробьев
7/107/10

Слева направо: президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов, президент Crocus Group Араз Агаларов и губернатор Московской области Андрей Воробьев

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Лампады у мемориала
8/108/10

Лампады у мемориала

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Участники церемонии
9/109/10

Участники церемонии

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Мемориал у здания концертного зала
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Мемориал у здания концертного зала

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Терроризм