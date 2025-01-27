Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Орловской области подавили беспилотник

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник в регионе. По данным губернатора, повреждений в результате атаки нет, на месте работают оперативные службы.

Губернатор уточнил, что в регионе дважды за день была объявлена ракетная опасность. Об угрозе ракетной опасности господин Клычков писал в 15:52 мск и 17:16 мск.

В предыдущий раз регион подвергся атаке беспилотников в ночь на 24 января. Тогда над Орловской областью сбили два беспилотника. По данным Минобороны, всего над российскими регионами был уничтожен 121 беспилотник.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...