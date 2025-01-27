В Орловской области подавили беспилотник

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник в регионе. По данным губернатора, повреждений в результате атаки нет, на месте работают оперативные службы.

Губернатор уточнил, что в регионе дважды за день была объявлена ракетная опасность. Об угрозе ракетной опасности господин Клычков писал в 15:52 мск и 17:16 мск.

В предыдущий раз регион подвергся атаке беспилотников в ночь на 24 января. Тогда над Орловской областью сбили два беспилотника. По данным Минобороны, всего над российскими регионами был уничтожен 121 беспилотник.