В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. По его данным, дроны были уничтожен на территории двух районов и одного городского округа Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется, уточнил губернатор. Об угрозе атаки дронов господин Гусев сообщил накануне, 26 января, в 21:21 мск.

В предыдущий раз регион подвергся атаке беспилотников утром 24 января. Губернатор сообщал, что при падении обломков одного из них было повреждено остекление трех многоквартирных домов. Также упавшие обломки сбитого дрона незначительно повредили частный дом и теплицу.