Студентов МГИК эвакуировали из-за сообщения о минировании
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В Московском государственном институте культуры проходит эвакуация из-за сообщения о взрывном устройстве. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.
На месте работают правоохранительные органы, проводятся необходимые мероприятия. Информацию о возобновлении занятий опубликуют позже.
«Просим студентов и сотрудников сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных лиц и не возвращаться в здание до официального разрешения»,— указано в сообщении.
Спустя три часа после начала эвакуации пресс-служба МГИК сообщила, что информация о минировании не подтвердилась. Институт возобновил работу в штатном режиме. «Угрозы жизни и здоровью студентов и сотрудников нет»,— указано в сообщении.
Новость обновлена в 13:19 мск, добавлена информация о возобновлении работы МГИК.