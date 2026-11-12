Дальше едешь — краше номер
Законопроект о платном резервировании госрегзнаков через «Госуслуги» перепишут
Проект закона о праве водителей за деньги выбирать «красивый» автомобильный номер будет дорабатываться по просьбе правительства, выяснил “Ъ”. С подобной инициативой ранее выступили депутаты фракции «Новые люди», но кабмин предложенный вариант не устроил. Чиновники настаивают на максимальном упрощении схемы «распределения» номеров. В ведении МВД должен находиться перечень доступных сочетаний букв и цифр — их-то и предложат приобрести гражданам по правительственным тарифам через портал «Госуслуги». От идеи аукционов, введения классификации номеров на уникальные и индивидуальные с разными тарифами и прочих усложнений, скорее всего, откажутся.
Как выяснил “Ъ”, комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила проект отзыва на законопроект «Новых людей», позволяющий гражданам выбирать за деньги так называемые красивые автомобильные номера (с привлекательным сочетанием букв и символов). В кабмине поддерживают документ в целом при условии его доработки ко второму чтению.
О заложенной в документе идее лидер «Новых людей» Алексей Нечаев в сентябре 2025 года сообщил Владимиру Путину. Тот концептуально инициативу поддержал, и спустя месяц депутаты внесли соответствующий законопроект в Госдуму. В апреле 2026 года документ отправили на доработку по просьбе думского комитета по транспорту, обновленную редакцию представили спустя месяц (см. “Ъ” от 30 мая).
Тогда депутаты предложили довольно сложную правовую конструкцию. Они считали, что можно разрешить гражданам «резервировать» с помощью портала «Госуслуги» государственные регистрационные номера (ГРН), разделив последние на два типа — уникальные и индивидуальные. К первому относились бы те, в которых совпадают цифры в номере и коде региона (например, М777МММ777); номера со всеми одинаковыми цифрами или одинаковыми буквами (например, О123ОО77), а также с цифрами, кратными десяти или ста (например, А100АМ77). ГРН с сочетаниями, которые выбирают сами автовладельцы, считались бы индивидуальными — они были бы дороже уникальных. За возможность резервирования взимается плата по правительственным тарифам. Депутаты оценили ежегодные поступления в федеральный бюджет от реализации закона в 25 млрд руб. В таком виде документ поддержал профильный думский комитет по транспорту, после чего собирались отзывы и замечания.
В правительстве, по данным “Ъ”, идею с разделением номеров не поддержали. Там считают, что схема распределения ГРН должна быть простой: выбирать буквы и цифры для номера граждане должны из единого перечня, который определит МВД.
В текущей же редакции, считают в кабмине, создается «правовая неопределенность», которая может привести к «непрозрачности правоприменения». В проекте отзыва правительственной комиссии говорится, что перечень для резервирования ГРН должен составлять именно «регистрирующий орган» (МВД) и это необходимо закрепить в законе. В противном случае возникает риск «возможной компрометации сведений» об объектах госохраны и охраняемых лиц, а также «деятельности отдельных государственных органов», если они будут пользоваться машинами «с установленными на них государственными регистрационными номерами с отдельными буквенно-цифровыми сочетаниями». Напомним, что большинство автомобилей, перевозящих высших чиновников или охраняемых лиц, имеют номера серии АМР (как правило, на них же стоят спецсигналы).
«В правительстве концептуально поддерживают инициативу, но она все еще требует доработки,— прокомментировал “Ъ” ситуацию первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.— Есть правовая неопределенность, сложности с терминологией. Задача сделать механизм резервирования номеров прозрачным и удобным для граждан на данный момент пока не решена». При этом рассмотрение документа запланировано на ноябрь 2026 года.
В проекте закона заложена норма, запрещающая владельцу авто с уникальным номером продавать машину в течение трех лет с даты выдачи ГРН. Эта мера предлагалась для борьбы с теневым рынком по торговле номерами. Речь идет о практике, когда на торги выставляют номера, установленные на дешевых машинах-донорах: гражданин приобретает такую машину, регистрирует ее на себя, затем снимает госномер и резервирует за собой, а машину продает обратно продавцу номеров. Последнюю опцию, по данным “Ъ”, планируется вообще исключить из законодательства — на этом по крайней мере настаивает МВД. ГРН можно будет оставить только для использования на своей машине или при передаче транспортного средства по наследству.
Газета «Коммерсантъ» №209от 12.11.2026, стр. 5