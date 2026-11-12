Дальше едешь — краше номер

Тогда депутаты предложили довольно сложную правовую конструкцию. Они считали, что можно разрешить гражданам «резервировать» с помощью портала «Госуслуги» государственные регистрационные номера (ГРН), разделив последние на два типа — уникальные и индивидуальные. К первому относились бы те, в которых совпадают цифры в номере и коде региона (например, М777МММ777); номера со всеми одинаковыми цифрами или одинаковыми буквами (например, О123ОО77), а также с цифрами, кратными десяти или ста (например, А100АМ77). ГРН с сочетаниями, которые выбирают сами автовладельцы, считались бы индивидуальными — они были бы дороже уникальных. За возможность резервирования взимается плата по правительственным тарифам. Депутаты оценили ежегодные поступления в федеральный бюджет от реализации закона в 25 млрд руб. В таком виде документ поддержал профильный думский комитет по транспорту, после чего собирались отзывы и замечания.