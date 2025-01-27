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Коммерсантъ FM
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В Тверской области сбили беспилотник

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы. Ситуация находится на контроле главы региона.

Ночью сегодня, 27 января, атакам беспилотников также подверглись Воронежская, Орловская и Белгородская области. В предыдущий раз Тверская область была атакована 31 декабря 2024 года. Тогда над регионом было уничтожено два дрона.

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