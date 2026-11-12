У российских сайтов вновь начали отзывать сертификаты безопасности

В «Руцентре» уточнили, что сертификаты могут отозвать у десятков организаций. Речь в первую очередь идет о тех юрлицах, которые попали в санкционные списки Евросоюза и США, — это необходимо для выполнения требований Международного консорциума CA/Browser Forum, который устанавливает единые правила выпуска и отзыва цифровых сертификатов. Отозвать сертификат, добавил господин Казаров, могут и во исполнение требований конкретной страны.