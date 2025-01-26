Над тремя регионами сбили 15 беспилотников

Минобороны России заявило, что в ночь на 26 января над территорией страны были сбиты 15 беспилотников. Восемь из них уничтожены в Рязанской области, шесть — над Курской областью, один — над Белгородской областью.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что в регионе работает система ПВО. Количество сбитых беспилотников он не называл. Пострадавших нет, материальный ущерб атаки оценивается.