Рынок поднялся на ожиданиях
Как биржа реагирует на предстоящие переговоры в Москве
Рынки растут в ожидании сегодняшней встречи российского президента Владимира Путина с американскими переговорщиками. Индекс Мосбиржи на утренней сессии превысил 2500 пунктов. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже прибыли в Москву, их встретил во Внуково спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Переговоры Владимира Путина со спецпосланниками США ожидаются 12 ноября в первой половине дня.
Накануне, 11 ноября, торги закрылись в зеленой зоне. Несмотря на отсутствие существенных прорывов в Абу-Даби, общая риторика участников переговоров сохранила надежды на дальнейшее продвижение к мирному урегулированию, отмечают аналитики «Финама». Поддержала рынок и отскочившая вверх нефть. Это произошло на фоне снижения ожиданий скорой деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и продолжающихся атак на суда в Ормузском проливе. Котировки Brent укрепились на 3%, до $94 за баррель.
Но даже с учетом этого реакция фондового рынка избыточна, указывает директор по инвестиционной стратегии УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Надоршин:
«На ожиданиях переговоров рынок растет, на американских выборах падает, тут же опять растет, при этом реакция идет скорее на то, что опять американцы едут что-то согласовывать. В моем понимании рациональность, здравый смысл с рынка акций на время ушли. Сейчас, прямо скажем, российский фондовый рынок в значительной степени стал похож на рынок криптовалют, их волатильность местами сопоставима. В этом нет смысла, в этом нет ценности для инвестора, который не видит геополитику как то, на чем можно пытаться заработать, а пытается управлять своими сбережениями».
Джаред Кушнер выразил надежду, что российский президент даст свое согласие на участие европейских государств в переговорном процессе по Украине. По его словам, в этом случае можно «добиться гораздо большего прогресса по действительно важным вопросам». Кроме прочего, глава украинского МИД Андрей Сибига ранее говорил, что Киев передал партнерам в Абу-Даби свои предложения по энергетическому и морскому перемирию. И ждет ответа от России.
В Кремле между тем пока не знают, с чем именно американцы едут в Москву, указывал накануне помощник Путина Юрий Ушаков.
Повестка может быть довольно обширна, допускает политолог Андрей Кортунов:
«Я думаю, в этом и заключается переговорная тактика украинской стороны: они не хотят обсуждать принципиальные вопросы, которые связаны с возможностью их серьезных уступок. Об этом говорил и Зеленский, и другие представители украинской стороны, мол, давайте двигаться постепенно за счет таких локальных соглашений. Например, сокращение военной деятельности в акватории Черного моря или обязательства не наносить удары по объектам энергетики. То есть в Москве будут обсуждаться разные варианты решения основных принципиальных вопросов.
Как мы убедились на встрече в Абу-Даби, пока что таких сдвигов зафиксировать не удается. То есть Украина не хочет обсуждать вопросы нейтрального статуса, ограничения вооруженной силы. Поэтому я думаю, что и Уиткоффу, и Кушнеру сейчас нужен успех, и, конечно, все понимают, что когда придет новый Конгресс, там будет несколько сложнее продолжать свою работу. Поэтому, ну, наверное, они постараются договориться о каких-то очень небольших, локальных, но конкретных шагах, которые Трамп мог бы потом представить, в том числе у себя дома, в качестве такой значительной политической победы».
По словам Джареда Кушнера, Вашингтон видит «определенные возможности и перспективы».
Они вместе с Уиткоффом дорабатывают вопросы по гуманитарной помощи и освобождению пленных, подчеркнул спецпосланник. Кроме прочего, по версии Axios, Белый дом попросил Москву представить новое предложение по будущему соглашению о европейской безопасности. Требования об ограничении расширения НАТО и сокращении его военного присутствия в Восточной Европе раньше не устраивали США.
Но теперь эти вопросы в какой-то форме могут стать частью широкого соглашения по мирному урегулированию, пишет Axios. В ЕС к этому подходу якобы относятся с глубоким подозрением. После встречи с российским президентом американские переговорщики отправятся в Дублин на встречу с Владимиром Зеленским.