Рынок поднялся на ожиданиях

Как мы убедились на встрече в Абу-Даби, пока что таких сдвигов зафиксировать не удается. То есть Украина не хочет обсуждать вопросы нейтрального статуса, ограничения вооруженной силы. Поэтому я думаю, что и Уиткоффу, и Кушнеру сейчас нужен успех, и, конечно, все понимают, что когда придет новый Конгресс, там будет несколько сложнее продолжать свою работу. Поэтому, ну, наверное, они постараются договориться о каких-то очень небольших, локальных, но конкретных шагах, которые Трамп мог бы потом представить, в том числе у себя дома, в качестве такой значительной политической победы».