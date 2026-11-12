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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Мир

Мэр Тбилиси назвал антироссийские санкции губительными для Грузии

Введение санкционных ограничений в отношении России окажет негативный эффект на грузинскую экономику, считает мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе. По его мнению, требования Брюсселя присоединиться к санкционной политике ЕС не соотносятся с заявлениями европейских стран о стремлении помочь Тбилиси.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе

Мэр Тбилиси Каха Каладзе

Максим Поляков / Коммерсантъ

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«Нам говорят: "Мы являемся друзьями вашей страны и желаем вам успехов. Хотим, чтобы вы были успешной страной". Параллельно они просят о таких вещах, которые … будут губительными для твоей страны, уничтожат твою экономику»,— сказал господин Каладзе в интервью телеканалу Imedi (запись есть на YouTube). Политик уточнил, что имеет в виду регулярную критику со стороны ЕС за отказ от введения антироссийских санкций.
Грузия не присоединилась к санкциям ЕС против России, введенным после 2022 года, однако соблюдает международные финансовые ограничения. Евросоюз, среди прочего, требует от страны приостановить авиасообщение с Россией. Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили считает введение антироссийских ограничений «самоубийством» для Тбилиси.
Грузия. Отношения с Россией
Санкции против России
Тбилиси
СССР