Мэр Тбилиси назвал антироссийские санкции губительными для Грузии

Введение санкционных ограничений в отношении России окажет негативный эффект на грузинскую экономику, считает мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе. По его мнению, требования Брюсселя присоединиться к санкционной политике ЕС не соотносятся с заявлениями европейских стран о стремлении помочь Тбилиси.