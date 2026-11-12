Мэр Тбилиси назвал антироссийские санкции губительными для Грузии
Введение санкционных ограничений в отношении России окажет негативный эффект на грузинскую экономику, считает мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе. По его мнению, требования Брюсселя присоединиться к санкционной политике ЕС не соотносятся с заявлениями европейских стран о стремлении помочь Тбилиси.
«Нам говорят: "Мы являемся друзьями вашей страны и желаем вам успехов. Хотим, чтобы вы были успешной страной". Параллельно они просят о таких вещах, которые … будут губительными для твоей страны, уничтожат твою экономику»,— сказал господин Каладзе в интервью телеканалу Imedi (запись есть на YouTube). Политик уточнил, что имеет в виду регулярную критику со стороны ЕС за отказ от введения антироссийских санкций.
Грузия не присоединилась к санкциям ЕС против России, введенным после 2022 года, однако соблюдает международные финансовые ограничения. Евросоюз, среди прочего, требует от страны приостановить авиасообщение с Россией. Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили считает введение антироссийских ограничений «самоубийством» для Тбилиси.