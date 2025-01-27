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Коммерсантъ FM
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Губернатор Белгородской области сообщил об атаке дронов на город Грайворон

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали город Грайворон, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет. Из-за локальных повреждений на линии электропередачи часть жителей города временно остается без света.

По информации губернатора, в результате сброса взрывного устройства с дрона было повреждено остекление частного домовладения. Осколками был перебит газопровод, утечка газа устранена аварийными бригадами, уточнил Вячеслав Гладков.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ»,— написал глава региона в Telegram.

В ночь на 27 января губернатор также сообщил об атаке беспилотников на Красногвардейский район. Пострадавших не было. В селе Палатово при детонации дрона в двух частных домах было повреждено остекление.

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