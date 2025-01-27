При атаке дронов в Белгородской области в четырех домах повреждено остекление

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских беспилотников на Красногвардейский район. По предварительным данным, пострадавших нет. В селе Палатово при детонации дрона в двух частных домах было повреждено остекление.

По информации губернатора, также были зафиксированы локальные повреждения на линии газо- и электроснабжения. Ликвидацией последствий занимаются аварийные службы. Еще один беспилотник сдетонировал в селе Веселое — в двух жилых домах выбиты окна. Господин Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется.

Об атаке беспилотников сегодня ночью, 27 января, также сообщали власти Воронежской, Орловской и Тверской областей. Во всех регионах пострадавших и разрушений не было. За прошлые сутки вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область с помощью как минимум 81 боеприпаса и 51 беспилотника, сообщал губернатор. В результате никто не пострадал, разрушения получили 13 жилых объектов и пять автомобилей.