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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Происшествия

Атаки БПЛА на регионы России. 12 ноября

За ночь над Россией уничтожили 71 украинский беспилотник
Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили 71 беспилотник ВСУ над российскими регионами. В Тульской области атака БПЛА привела к повреждению окон многоквартирного дома. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал об одном пострадавшем в результате налета беспилотников 11 ноября. Подробнее о ситуации в регионах — в подборке «Ъ».

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Белгородская область

  • За прошедшие сутки (с 7:00 11 ноября по 7:00 12 ноября) ВСУ атаковали Белгородскую область 90 раз, сообщил губернатор Александр Шуваев. Всего было сбито 140 БПЛА.

  • В Грайворонском округе погиб мужчина. В Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали восемь человек, четверо из них находятся на стационарном лечении.

Курская и Тульская области

  • За сутки над Курской областью сбили 104 беспилотника, сообщил глава региона Александр Хинштейн. При атаке ВСУ в Рыльске пострадал мирный житель.

  • Кроме того, зафиксировано 17 артиллерийских обстрелов отселенных районов и 11 атак БПЛА с применением взрывных устройств.

  • Ночью над Тульской областью были сбиты три беспилотника. В поселке Чернь частично повреждены окна многоквартирного дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Москва и Подмосковье

  • За ночь силы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

  • В течение ночи прием и отправку самолетов временно останавливали московские аэропорты Домодедово и Жуковский.

Ростовская и Омская области

  • В Ростовской области силы ПВО уничтожили беспилотники в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

  • Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об одном пострадавшем при налете 11 ноября. Его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.

  • Угроза атаки БПЛА действовала в Омской области 11 ноября с 15:40 до 23:46 по местному времени (с 12:40 до 20:46 мск). Виталий Хоценко дважды сообщал о том, что силы ПВО сбивают беспилотники. Информации о последствиях атаки на регион он не приводил.

Всего за ночь были сбиты 71 БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.

Атаки беспилотников
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Авторы

  • Дмитрий Уткин
    редактор