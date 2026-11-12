Атаки БПЛА на регионы России. 12 ноября
Белгородская область
За прошедшие сутки (с 7:00 11 ноября по 7:00 12 ноября) ВСУ атаковали Белгородскую область 90 раз, сообщил губернатор Александр Шуваев. Всего было сбито 140 БПЛА.
В Грайворонском округе погиб мужчина. В Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали восемь человек, четверо из них находятся на стационарном лечении.
Курская и Тульская области
За сутки над Курской областью сбили 104 беспилотника, сообщил глава региона Александр Хинштейн. При атаке ВСУ в Рыльске пострадал мирный житель.
Кроме того, зафиксировано 17 артиллерийских обстрелов отселенных районов и 11 атак БПЛА с применением взрывных устройств.
Ночью над Тульской областью были сбиты три беспилотника. В поселке Чернь частично повреждены окна многоквартирного дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Москва и Подмосковье
За ночь силы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В течение ночи прием и отправку самолетов временно останавливали московские аэропорты Домодедово и Жуковский.
Ростовская и Омская области
В Ростовской области силы ПВО уничтожили беспилотники в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об одном пострадавшем при налете 11 ноября. Его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.
Угроза атаки БПЛА действовала в Омской области 11 ноября с 15:40 до 23:46 по местному времени (с 12:40 до 20:46 мск). Виталий Хоценко дважды сообщал о том, что силы ПВО сбивают беспилотники. Информации о последствиях атаки на регион он не приводил.
Всего за ночь были сбиты 71 БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.