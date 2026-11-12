Атаки БПЛА на регионы России. 12 ноября

Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили 71 беспилотник ВСУ над российскими регионами. В Тульской области атака БПЛА привела к повреждению окон многоквартирного дома. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал об одном пострадавшем в результате налета беспилотников 11 ноября. Подробнее о ситуации в регионах — в подборке «Ъ».

