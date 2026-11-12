Минфин пообещал поддержку бизнесу после атак любыми видами ракет на маркетплейсы

При поддержке предпринимателей и организаций, работающих одновременно на Wildberries и Ozon, будет принят в расчет совокупный ущерб от всех атак на объекты обеих компаний, пояснили в ведомстве. Помощь по-прежнему смогут получить юрлица и ИП, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% их годового дохода.