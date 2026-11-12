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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
ПотреблениеМаркетплейсы

Минфин пообещал поддержку бизнесу после атак любыми видами ракет на маркетплейсы

Правительство России уточнило порядок оказания поддержки бизнесу после украинских атак на объекты маркетплейсов Ozon и Wildberries. Теперь учитывается ущерб «хозяйствующим субъектам», поврежденным при ударах не только беспилотников, но и «реактивных систем залпового огня и любых видов ракет», сообщила пресс-служба Минфина.
При поддержке предпринимателей и организаций, работающих одновременно на Wildberries и Ozon, будет принят в расчет совокупный ущерб от всех атак на объекты обеих компаний, пояснили в ведомстве. Помощь по-прежнему смогут получить юрлица и ИП, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% их годового дохода.
Атаки БПЛА на логистические центры Ozon и Wildberries в России начались летом 2026 года. Продавцам маркетплейсов постепенно выплачивают компенсации за поврежденный или уничтоженный товар. В конце октября Ozon оценивал убытки от ударов в 30 млрд руб.
Атаки беспилотников
Wildberries
Ozon
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