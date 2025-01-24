Премьер Молдавии: «Газпром» может поставлять газ в ПМР по текущему контракту

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что существует несколько способов обеспечить непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) газом. Он предложил «Газпрому» (MOEX: GAZP) восстановить прямые поставки в Приднестровье по действующему контракту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Господин Речан подчеркнул, что Кишинев не может смириться с «преступными схемами поставок газа, направленными на дестабилизацию ситуации в Молдавии». Он обвинил Россию в том, что она намеренно провоцирует конфликт в республике, используя энергетический кризис. Политик также заверил, что правительство будет делать все необходимое для сохранения мира на обоих берегах Днестра.

«Мы ищем решения и готовы оказать всяческую поддержку жителям левобережья — народу, а не так называемым боссам. Я убежден, что мудрость и гармония между людьми возобладают над цинизмом, геополитической агрессией и презрением к человеческим жизням»,— написал господин Речан на странице в соцсети X.

«Газпром» с 1 января перестал поставлять газ в ПМР и Молдавию из-за остановки транзита Украиной и спора о долге «Молдовагаза». На этом фоне в Приднестровье начался энергетический кризис. 15 января глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что поставки газа могут возобновить в рамках «гуманитарной помощи». Президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными поставки газа в Приднестровье, позже господин Красносельский обвинил Кишинев в препятствовании поставкам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газ приднестроился к трубе».