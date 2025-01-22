Газ приднестроился к трубе

Газ в Приднестровье, вероятно, все же будет поставляться через Турцию: компания Ozbor Enterprises 20 января забронировала мощности «Турецкого потока» в объеме 3,1 млн кубометров в сутки. По данным “Ъ”, мощности забронированы под экспорт в Приднестровье, и поставки могут начаться уже с 1 февраля. По словам источников “Ъ”, сейчас прорабатывается возможность поставок до апреля, объем финансовой помощи из РФ может составить $160 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прежде чем попасть в Приднестровье, газу придется пройти через множество рук

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Прежде чем попасть в Приднестровье, газу придется пройти через множество рук

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

20 января кипрская Ozbor Enterprises забронировала участок газопровода «Турецкий поток» мощностью около 3,1 млн кубометров в сутки до точки входа «Странджа-2» на границе Турции и Болгарии, следует из данных торговой платформы RBP. Мощности зарезервированы на месяц — с 1 февраля. Эти объемы фактически совпадают с потребностями в газе Приднестровья, переживающего энергетический кризис. Источники “Ъ” говорят, что прорабатываются различные варианты поставок российского газа в непризнанную республику, в том числе по трубе через Турцию — на сегодняшний день это приоритетный вариант.

Объем помощи в рамках гуманитарных поставок газа за весь период собеседники “Ъ” оценивают в $160 млн.

Далее из Турции на север идет Трансбалканский газопровод, работающий в реверсном режиме, отдельные участки этой трубы вплоть до Молдавии на месячном аукционе 20 января забронированы не были. Так, для бронирования предоставлялись участки на границе Болгарии и Румынии (точка входа), Румынии и Украины (Иссакча—Орловка), Румынии и Молдавии (газопровод Яссы—Кишинев). Торги на месячное бронирование проходят каждый третий понедельник месяца, дальше объемы можно бронировать ежедневно, но это более дорогостоящая опция.

Эти объемы поставок газа для Приднестровья действительно можно назвать гуманитарными, так как они будут производиться в минимально необходимых объемах, в отличие от объемов, которые в прошлом давали возможность использовать газ для генерации электроэнергии и ее поставок в Молдавию, отмечает Виталий Ермаков из ВШЭ. «Собственно, поставки в Приднестровье никогда не были полностью коммерческим для "Газпрома", так как Приднестровье накопило гигантские долги за газ»,— напоминает он.

Румынский портал Profit.Ro писал, что Ozbor Enterprises работает на местном рынке как импортер и экспортер газа. В апреле 2024 года компания получила статус члена CEEGEX — оператора венгерского газового рынка, по данным CEEGEX. Торговлей газом в Ozbor Enterprises занимается Мирослав Стоянович. Согласно его профилю в LinkedIn, в 2017–2022 годах господин Стоянович работал старшим газовым трейдером в «Газпроме», а прежде был менеджером по поставкам газа в структурах трейдера WIEE, который ранее косвенно контролировал «Газпром» через Gazprom Germania.

По данным сервисов Moneyhouse и North Data, управляющим швейцарского представительства Ozbor Enterprises с 16 января выступает Владимир Петков. Человек с таким именем упоминался в списке аффилированных лиц «Газпрома» на середину 2018 года. В LinkedIn есть профиль Владимира Петкова, где сказано, что до 2014 года он работал в бывшем операторе проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy, а затем перешел на работу в «Газпром нефть».

В «Газпроме» на запрос “Ъ” не ответили.

Из-за отсутствия российского газа в Приднестровье отключено центральное отопление и горячее водоснабжение жилых домов, происходят веерные отключения электроэнергии, остановлены практически все промышленные предприятия.

С 1 января 2025 года из-за окончания транзитного контракта «Газпром» прекратил поставки газа через Украину, сославшись на неурегулированные долги «Молдовагаза». «Газпром» оценивал долг в $709 млн, Кишинев этот долг не признает.

В последние два года «Газпром» поставлял газ только в Приднестровье, минуя правый берег Днестра, в объеме около 5,7 млн кубометров в сутки (2 млрд кубометров в год). Этого объема хватало для собственного потребления республики и выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, которая также поставлялась Кишиневу. С наступлением газового кризиса ГРЭС прекратила поставки на правый берег, вынудив Молдавию закупать электроэнергию в Румынии уже по более высокой цене.

15 января глава Приднестровья Вадим Красносельский после визита в Москву заявил, что РФ готова возобновить поставки газа в регион в рамках гуманитарной помощи. На тот момент он не уточнял ни сроков возобновления поставок, ни возможного маршрута.

Как писал “Ъ” 15 января, Москва и Тирасполь прорабатывали вариант с закупкой газа на европейском спотовом рынке с января по апрель в объеме до 3 млн кубометров в сутки через компанию-посредника Natural Gaz D.С. Расходы на эти закупки предлагалось компенсировать из бюджета РФ, что, по оценкам “Ъ”, могло обойтись в $164 млн.

Эта схема была раскритикована президентом и правительством Молдавии. Кишинев собирается провести оценку санкционных рисков в случае поставок газа в Приднестровье через компанию-посредника, говорила президент Молдавии Майя Санду 20 января. По молдавскому законодательству, газ в Приднестровье может поставлять только компания «Молдовагаз». По ее словам, правительство проанализирует будущий маршрут поставок и компании-участницы и в ближайшее время представит свое решение.

Татьяна Дятел