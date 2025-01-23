Глава Приднестровья: Молдавия препятствует поставкам газа

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обвинил Молдавию в препятствовании поставок газа. По его словам, молдавские власти дискриминируют граждан Приднестровья в части подачи тепла и электроэнергии. Он поручил подготовить письмо для отправки в ООН и другие международные организации по этому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Красносельский

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Вадим Красносельский

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Уважаемая госпожа Майя Санду, я вам заявляю открыто — Молдова препятствует поставкам газа в Приднестровье. У нас реальная критическая ситуация из-за вас»,— сказал Вадим Красносельский в видеообращении. «Россия сделала все, для того чтобы поставить сюда газ. Данный газ будет закупаться на европейских площадках, и вы знаете прекрасно, что ''Молдовагаз'' эти переговоры как бы ведет. Есть поставщики, которые вами согласованы»,— продолжил глава ПМР.

Энергокризис в Приднестровье начался из-за прекращения поставок газа из России с 1 января. Причиной стал отказ Украины продлевать договор о транзите российского газа в Европу. Вместе с тем поставки «Молдовагазу», откуда они могли идти в Приднестровье, остановлены из-за задолженности молдавской компании перед «Газпромом». «Ъ» сообщал, что Москва и Тирасполь прорабатывают возможность поставок путем закупки газа на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника.

Молдавские власти при этом настаивали, что только «Молдовагаз» уполномочен поставлять газ в ПМР. В связи с обострением ситуации Вадим Красносельский сообщил о принятии этого условия. Майя Санду позднее заявила, что Тирасполь согласился оплатить только транзит, а не закупку газа и его транспортировку. Такой механизм, cогласно позиции Кишинева, требует анализа и проработки.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Если бы да хабы».

Лусине Баласян