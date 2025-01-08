Приднестровью холодно

В Приднестровье (ПМР) вторую неделю продолжается тяжелый энергетический кризис. Из-за прекращения поставок российского газа в непризнанную республику в регионе возникли острые проблемы с подачей тепла и электроэнергии. Непростая ситуация и в самой Молдавии. Кишинев обвиняет в кризисе Москву, Россия же считает его виновниками Молдавию и Украину. Первая, как утверждают в «Газпроме», задолжала российской компании более $700 млн, вторая же не продлила контракт на транзит газа из РФ в Европу, закончившийся 1 января 2025 года. Все стороны считают, что выход есть, но видят проблему по-разному, что лишь делает ситуацию патовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание молдавско-российской энергетической компании «Молдовагаз» в Кишиневе

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images Здание молдавско-российской энергетической компании «Молдовагаз» в Кишиневе

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Новый 2025 год начался для Приднестровья не лучшим образом: в разгар зимы в непризнанной республике разразился мощный энергокризис. Регион, последние два десятилетия живший за счет бесплатного российского газа, с 1 января лишился его поставок из РФ, что вызвало прекращение централизованной подачи тепла в дома и веерные отключения электричества. Последнее вырабатывается на Молдавской ГРЭС, расположенной в ПМР и питающей еще и Молдавию, которая также столкнулась со сложностями, хотя и меньшего масштаба. Власти региона почти сразу были вынуждены перевести работу ГРЭС с газа на уголь, запасы которого также не бесконечны. Приднестровские СМИ публикуют графики отключения электричества.

Отопления лишились школы, детские сады и десятки тысяч жилых домов. Предприятия, за исключением производящих продовольственные товары, не работают.

Министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник 8 января заверил, что запасов газа в непризнанной республике хватит на 24 дня. По данным пресс-службы президента ПМР Вадима Красносельского, имеющиеся в регионе объемы топлива позволят поддерживать работу ряда социальных учреждений и некоторых объектов жизнеобеспечения. Тем не менее ситуация, очевидно, уже сейчас складывается критическая. Местные жители жалуются на холод в квартирах и подорожание продуктов, не требующих приготовления.

Между тем причины кризиса в Москве, Тирасполе, Кишиневе и Киеве, который также имеет прямое отношение к происходящему, видят настолько по-разному, что вариантов выхода из ситуации пока не прослеживается.

Первый фактор, повлиявший на прекращение поставок газа в ПМР,— истечение срока действия соглашения между Украиной и РФ о транзите российского ресурса в Европу.

Киев отказался продлевать договор о транзите, а потому с 1 января 2025 года трубопровод перестал работать. Вторая причина — задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом». Российский газ мог бы поступать в Молдавию, а через нее — в Приднестровье, но «Газпром» настаивает, что долг Кишинева составляет $709 млн, а потому с 1 января поставки газа прекращены. При этом «Молдовагаз» не признает «исторический долг» и утверждает, что задолжал «Газпрому» только $8,6 млн. Примечательно, что Молдавия отказалась от российского газа еще в 2022 году. Молдавская сторона, рассуждая о сложившейся ситуации, также напоминает, что ПМР с 2005 года не платила за российский газ, а «Газпром» не требовал денег с непризнанной республики. В итоге, как утверждают в Кишиневе, долг Приднестровья перед Россией за газ уже превысил $11 млрд и его никто от Тирасполя возвращать не требует.

При этом, если в Москве так или иначе указывают на две причины, которые привели к кризису,— прекращение транзита через Украину и долг Молдавии, то в Тирасполе киевский фактор стараются не замечать и предъявляют претензии исключительно к Кишиневу.

«Хочу еще раз напомнить, что результат неподачи газа в Приднестровье со стороны Российской Федерации является следствием нерасчета по долгам со стороны “Молдовагаза”. Не “Тираспольтрансгаз-Приднестровья”, а “Молдовагаза”. И все эти хитрые схемы непроведения аудита, а потом истечение сроков давности, и “мы вам ничего не должны”»,— заявил, в частности, Вадим Красносельский.

МИД непризнанной республики также еще 6 января призвал «Молдовагаз» погасить долг перед «Газпромом», чтобы поставки в Приднестровье возобновились.

В Тирасполе надеются, что РФ может снабжать регион топливом через «Турецкий поток», переходящий в Трансбалканский трубопровод. Правда, возможности данной ветки ограничены.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отсутствие газа в ПМР «издевательством» и обвинила в происходящем Запад, который использует «неонацистский инструментарий». Посольство РФ в Кишиневе также высказалось по сложившемуся кризису, заявив, что «ситуация на левом берегу (Днестра.— “Ъ”) искусственно создана коллективным Западом и Украиной», из-за которых «“Газпром” был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины, в том числе в Приднестровье».

Тем временем Запад в лице Еврокомиссии заочно уговаривает Тирасполь принять предложенную Кишиневом помощь в купировании кризиса «для разрешения ситуации в интересах местного населения». Госсекретарь Минэнерго Молдавии Константин Боросан ранее заявил, что ведомство еще в декабре 2024 года предлагало «Тираспольтрансгазу» на случай прекращения поставок российского газа закупать этот ресурс «на румынской бирже», а 2 января «Молдовагаз» и Energocom предложили Тирасполю механизм закупки газа на региональных рынках. Однако, как утверждают в Кишиневе, власти ПМР отказались от такой помощи. Премьер Молдавии Дорин Речан, в свою очередь, объяснил отказ Тирасполя тем, что ему принять помощь «не позволяет» Москва. В самом же Тирасполе заявляют, что Кишинев ничего и не предлагал.

«Сейчас идет много какой-то информации о том, что якобы Молдова желает нам помочь и мы отказываемся от помощи. Ложь все это! Никаких предложений в адрес президента Приднестровья о помощи со стороны Молдовы либо там от других государств не поступало на сегодняшний день. Их нет»,— заявил 6 января Вадим Красносельский.

Алексей Забродин