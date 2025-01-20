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Коммерсантъ FM
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Санду назвала гуманитарные поставки газа из России в Приднестровье незаконными

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что поставки российского газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) нарушают международные санкции и являются незаконными. По ее словам, поставка газа через посредников незаконна по законодательству Молдавии.

Президент Молдавии Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«"Газпром", который является мажоритарным акционером "Молдовагаза", мог бы организовать законные поставки газа через эту компанию. Однако Москва выбирает непрозрачные схемы через третьи стороны, что вызывает сомнения в ее намерениях и ответственности»,— сказала госпожа Санду в интервью с журналистом Натану Гарштя, запись беседы доступна на YouTube.

С 1 января «Газпром» из-за непродления контракта с Украиной прекратил поставки газа в страны Европы, в том числе в Молдавию. Власти Приднестровья говорили, что запасы газа в республике закончатся в течение месяца, несколько человек погибли. Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 15 января заявил о возможном возобновлении поставок газа в республику в ближайшее время в рамках «гуманитарной помощи».

По информации «Ъ», Москва и Тирасполь прорабатывают возможность поставок не через альтернативный Украине «Турецкий поток», как предполагалось ранее, а путем закупки газа на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника. Предполагается, что по этой схеме будет закупаться газ с января по апрель в объеме около 3 млн куб. м в сутки, что может обойтись в $164 млн.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Если бы да хабы».

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