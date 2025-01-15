Если бы да хабы

Приднестровье, страдающее от веерных отключений электроэнергии, надеется на скорое возобновление поставок газа в рамках гуманитарной помощи от РФ. По данным “Ъ”, Москва и Тирасполь прорабатывают возможность поставок не через альтернативный Украине «Турецкий поток», как предполагалось ранее, а путем закупки газа на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника. Расходы в этом случае, вероятно, будут компенсироваться российским бюджетом. Предварительно по этой схеме предполагается закупать газ с января по апрель в объеме около 3 млн кубометров в сутки, что, по оценкам “Ъ”, может обойтись в $164 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тема восстановления газоснабжения Приднестровья становится горячее с каждым днем

Фото: @moldovatransgaz Тема восстановления газоснабжения Приднестровья становится горячее с каждым днем

Фото: @moldovatransgaz

Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о возможном возобновлении поставок газа в непризнанную республику в ближайшее время в рамках «гуманитарной помощи». Об этом он сообщил 15 января по итогам визита в Москву, который проходил 10–14 января. «Технические детали пока не уточнены, но газоснабжение для нужд жителей региона и функционирования экономики будет восстановлено в формате гуманитарно-технической помощи»,— сообщил господин Красносельский, уточнив, что переговоры велись с Минэнерго РФ.

По словам Вадима Красносельского, газ будет подан в объеме, который необходим «для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья».

Точную дату и способ оказания гуманитарной помощи он не назвал, подчеркнув, что «подача газа начнется, это факт». Он также добавил, что готов встретиться с президентом Молдавии Майей Санду для обсуждения вопросов энергоснабжения.

Несколько десятков тысяч людей в Приднестровье остались без газа и отопления с 1 января, после того как «Газпром» остановил поставки газа в регион, сославшись на непогашенную задолженность со стороны «Молдовагаза». «Газпром» оценивал долг в $709 млн, Кишинев по итогам своего аудита признал наличие долга только в $8,6 млн. Российский газ в Приднестровье транспортировался через Украину, но с 1 января 2025 года контракт на транзит истек. Поставки «Газпрома» в Приднестровье ранее составляли около 5,7 млн кубометров газа в сутки.

Из-за остановки поставок газа с 10 декабря 2024 года в Приднестровье действует режим чрезвычайной ситуации в экономике, с 16 декабря аналогичный режим введен на правобережье.

Работающая на российском газе Молдавская ГРЭС в Приднестровье с 1 января работает на угле, которого предварительно хватит до 20 января, поставки электроэнергии на правый берег Днестра прекратились. Минэнерго Молдавии сообщало, что большую часть электроэнергии страна импортирует из соседней Румынии, а 30% обеспечат местные ТЭЦ. С 3 января в Приднестровье начали вводить веерные отключения электроэнергии.

По словам собеседников “Ъ”, обсуждается схема, согласно которой с января по апрель газ для Приднестровья будет закупаться на европейском спотовом рынке, расходы на закупку предварительно предлагается покрывать из бюджета РФ. Объем закупок — до 3 млн кубометров в сутки. Этого объема должно хватить для покрытия внутреннего потребления Приднестровья, но не для того, чтобы экспортировать электроэнергию на правый берег. Однако, как говорят источники “Ъ”, поставки приднестровскому «Тироспольтрансгазу», вероятно, будет осуществлять не «Молдовагаз», который обладает монополией на поставки в республику, а компания Natural Gaz D.C. Эту информацию молдавскому онлайн-ресурсу NewsMaker подтвердил совладелец Natural Gaz D.C. Аркадий Викол. По его словам, компания заключила рамочный контракт на поставку газа с «Тираспольтрансгазом» в объеме 2–3 млн кубометров в сутки.

«Мы не поставляем российский газ и не покупаем российский газ. Мы покупаем газ в Европе и поставляем конечным потребителям. Если Тирасполь выразит желание с нами работать, этот газ будет куплен на европейских площадках и поставлен Тирасполю. Он предусматривает оплату газа и оплату НДС на импорт газа в Молдове»,— сказал Аркадий Викол. Накануне сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии допросили Аркадия Викола в связи с намерением организовать поставки газа в Приднестровье, сообщил на брифинге премьер Молдавии Дорин Речан. Чиновник также заявил, что Кишинев намерен установить полный контроль над «Молдовагазом», 50% в котором принадлежат «Газпрому». Для этого, по его словам, формируется группа международных юристов.

«Речь идет о возврате активов Молдавии, которые были захвачены, в том числе мошенническим путем, из различных секторов, особенно из энергетического»,— заявил Дорин Речан. К таким активам он отнес как «Молдовагаз», так и Молдавскую ГРЭС, которая была приватизирована «РАО ЕЭС России» в 2005 году, а сейчас управляется «Интер РАО». В «Интер РАО» эти намерения комментировать отказались. В то же время и. о. главы «Молдовагаза» Вадим Чебан 15 января сообщил, что компания пока не получала уведомлений о возобновлении поставок из России в Приднестровье, отметив, что «никто другой, кроме "Молдовагаза", не может поставлять газ в Приднестровский регион». Как предполагают собеседники “Ъ”, на фоне введения режима ЧС возможны временные исключения в правилах поставки газа.

Майя Санду 14 января заявила, что Кишинев не будет препятствовать действиям администрации Приднестровья, направленным на поиск решений по выходу из энергетического кризиса.

«Мы позволяем, чтобы газ доходил до Приднестровья, потому что хотим, чтобы гуманитарный кризис закончился как можно быстрее»,— сказала госпожа Санду.

В Минфине запрос “Ъ” переадресовали в Минэнерго, где от комментариев отказались. В пресс-службе президента Приднестровья на запрос “Ъ” не ответили.

Исходя из текущей стоимости газа на нидерландском хабе TTF и небольшой премии, стоимость закупки газа для Приднестровья на спотовом рынке можно оценить в $515–530 за 1 тыс. кубометров (текущая цена на TTF — $507 за 1 тыс. кубометров). Тогда закупка 310–320 млн кубометров газа до конца апреля может обойтись в $164 млн, или около 16,8 млрд руб.

Собеседники “Ъ” затрудняются ответить, почему для поставок в Приднестровье не предлагается задействовать мощности «Турецкого потока», а затем Трансбалканского газопровода в режиме физического реверса (небольшая часть этого маршрута также пересекает территорию Украины). В «Газпроме» это не прокомментировали. Впрочем, опрошенные “Ъ” эксперты указывают, что для использования Трансбалканского газопровода пришлось бы договариваться с Болгарией, Румынией и Украиной или же о свопе с Румынией. «Схема с закупками на спот-рынке в Европе проще и быстрее. И, конечно, “Газпром”, не являясь ее участником, в таком случае не будет нести расходов на субсидирование»,— говорит один из собеседников “Ъ”.

Катя Яфимава из Оксфордского института энергетических исследований отмечает, что поставки в обход Украины через «Турецкий поток» обойдутся дороже из-за более длинного маршрута. «Согласие украинского оператора будет тоже нужно, так как короткая часть маршрута пересекает территорию Украины. Но поскольку и Молдова, и Украина являются сторонами Европейского энергетического сообщества (Energy Community Treaty), то украинский оператор обязан предоставить эти транспортные мощности»,— поясняет она.

Татьяна Дятел