Главные новости к утру 21 января

Вступивший в должность президент США Дональд Трамп подписал первые указы, выступая перед сторонниками на стадионе Capital One в Вашингтоне. Среди подписанных документов в том числе отмена 78 решений, принятых при его предшественнике Джо Байдене, а также выход США из Парижского соглашения.

В Смоленской области средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Пострадавших нет. По словам губернатора, при падении обломков БПЛА на земле и крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и хочет, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее, пишет CNN. По словам республиканца, украинский президент Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта.

В 2024 году лидерами среди российской интернет-аудитории по посещаемости остались «Яндекс» и Google, следует из данных Mediascope, с которыми ознакомился «Ъ». Место видеохостинга YouTube в декабре прошлого года занял WhatsApp.

Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов ввели на работу аэропортов Казани и Ульяновска, сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы.

Общероссийское объединение пассажиров предложило премьер-министру Михаилу Мишустину ускорить обновление общественного транспорта за счет создания целевого фонда, выяснил «Ъ». Его объем оценивается в 10–12 млрд руб. в год, а источниками финансирования могут стать плата за проезд, утильсбор, туристический налог и средства финансовых институтов.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».