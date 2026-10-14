Восемь штатов США подали в суд на разработчика ChatGPT из-за вреда детям
Генеральные прокуроры восьми штатов США подали отдельные иски к OpenAI по обвинению в нарушении закона о защите прав потребителей от мошенничества. Они заявили, что чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT побуждает детей «причинять вред себе или другим». Это следует из заявления генпрокурора Айовы Бренны Берд.
Иски подали генеральные прокуроры Айовы, Канзаса, Небраски, Западной Вирджинии, Арканзаса, Аризоны, Айдахо и Монтаны в суды штатов. «OpenAI утверждает, что ChatGPT безопасен, в то время как сама дает опасные медицинские советы, подстрекает людей причинять вред другим и дает инструкции по самоубийству — и все это, притворяясь их фальшивыми друзьями»,— заявила Бренна Берд.
Генпрокуроры штатов требуют в исках обязать OpenAI принять меры для защиты детей, а также отказаться от прибыли, полученной от взаимодействия с несовершеннолетними пользователями.
Первым среди штатов иск к OpenAI с аналогичными требованиями подала Флорида. Власти штата указывали, что бесплатная версия ChatGPT не имеет механизмов проверки возраста, а аккаунты детей не обязаны быть привязаны к родительским. Кроме того, ChatGPT поощрял самоубийства и приводил к потере навыков критического мышления у пользователей, утверждалось в иске.