Восемь штатов США подали в суд на разработчика ChatGPT из-за вреда детям

Иски подали генеральные прокуроры Айовы, Канзаса, Небраски, Западной Вирджинии, Арканзаса, Аризоны, Айдахо и Монтаны в суды штатов. «OpenAI утверждает, что ChatGPT безопасен, в то время как сама дает опасные медицинские советы, подстрекает людей причинять вред другим и дает инструкции по самоубийству — и все это, притворяясь их фальшивыми друзьями»,— заявила Бренна Берд.