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обновлено 03:52

Трамп отменил 78 указов и меморандумов Байдена

Вступивший в должность президент США Дональд Трамп подписал первые девять указов, выступая перед сторонниками на стадионе Capital One в Вашингтоне. Трансляцию ведет ABC на YouTube. Среди первых подписанных указов — отмена 78 решений, принятых при его предшественнике Джо Байдене, а также выход США из Парижского соглашения.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Фото: Carlos Barria / Reuters

Также среди первых распоряжений Дональда Трампа:

  • введение моратория на принятие бюрократами новых нормативных актов «до полного контроля» над федеральным правительством;
  • предписание федеральному правительству о восстановлении свободы слова и отмене цензуры;
  • приостановка найма на государственную службу, за исключением военнослужащих и некоторых других категорий;
  • распоряжение ко всем госслужащим незамедлительно вернуться к работе в офисах, отказавшись от удаленного формата;
  • распоряжение всем федеральным ведомствам заняться устранением проблемы растущей стоимости жизни;
  • запрет на использование судебной системы для преследования политических оппонентов прежней администрации;
  • письмо в ООН о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Завершив утверждение документов, господин Трамп бросил в толпу своих сторонников несколько ручек, которыми он подписывал распоряжения, передает CNN. После мероприятия он направился в Белый дом, чтобы подписать новые указы.

Подробнее об инаугурации — в материале «Ъ» «Трампическая сила».

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