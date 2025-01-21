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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 21 января

В Москве пройдет пленарное заседание Государственной Думы.

В Общественной палате РФ пройдет «круглый стол» на тему «Ликвидация последствий нефтеразлива в Керченском проливе».

В Давосе пройдет специальная сессия Всемирного экономического форума с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудят защиту газопроводов на фоне атаки на «Турецкий поток».

В США министерство финансов страны начнет принимать чрезвычайные меры для предотвращения дефолта.

В Москве арбитражный суд рассмотрит заявление столичного АО «Гео-Система» о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

В Белоруссии начнется досрочное голосование на выборах президента страны.

В Варшаве пройдет неформальная встреча министров образования стран ЕС.

В ЮАР начнется встреча рабочей группы G20 по развитию.

Конституционный суд Южной Кореи проведет заседание по делу об импичменте президенту Юн Сок Ёлю.

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