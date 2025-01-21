У «Яндекса» и Google все охвачено

Согласно данным Mediascope, в 2024 году лидерами среди российской интернет-аудитории по посещаемости остались «Яндекс» (MOEX: YDEX) и Google. Место видеохостинга YouTube в декабре прошлого года занял WhatsApp, последний увеличил показатели как месячного охвата, так и среднесуточной аудитории. Значительнее всего охваты сократились у «Дзена», что эксперты связывают с фокусом VK на развитии своей видеоплатформы и «Одноклассников». В самом «Дзене» настаивают, что сравнение их показателей по данным Mediascope «в последние полтора года некорректно» по причине изменений методологии подсчета аудитории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Mediascope (Россия 0+, все 12+) об интернет-аудитории в январе и декабре прошлого года. Само исследование проводилось только среди пользователей, которые заходили на страницы или открывали приложения ресурса хотя бы раз за период.

С 1 января 2024 года Mediascope анализирует данные с помощью нового алгоритма обработки посещения десктопных и мобильных версий веб-страниц ресурсов, доступных в исследовании Cross Web.

Лидерами по посещениям остаются «Яндекс» и Google. У первого месячный охват в начале прошлого года и конце почти не изменился, составив 100,3 млн человек, или 82,4% аудитории. Вырос показатель среднесуточного охвата — с 56,7% в январе 2024 года до 57% в декабре. У Google за период произошло незначительное сокращение месячного охвата (81,7% в январе против 81,5% в декабре), но увеличился среднесуточный показатель — с 52,3% до 53% соответственно.

Видеохостинг YouTube покинул топ-3 самых посещаемых ресурсов, его сменил WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), который в январе занимал четвертое место. Месячный охват мессенджера вырос с 95,3 млн человек в январе до 96 млн в декабре 2024 года. Выросла и среднесуточная аудитория платформы — до 82,6 млн. Роскомнадзор в декабре прошлого года включил мессенджер в реестр организаторов распространения информации, платформа обязана хранить на территории РФ сообщения пользователей и данные о них.

Четвертое место в рейтинге заняла «ВКонтакте». Соцсеть в декабре 2024 года впервые обошла YouTube по месячному охвату, сообщал РБК 15 января. При этом месячные охваты платформы «Дзен» сократились на 5,8% с января прошлого года в сравнении с декабрем: с 82,1 млн до 77,3 млн человек. Среднедневные охваты «Дзена» упали на 13,5% за период, до 27,8 млн.

В «Дзене» считают, что сравнение их показателей по данным Mediascope «в последние полтора года некорректно» по причине изменений методологии подсчета аудитории.

В «Яндексе» отказались от комментариев.

«Когда платформа принадлежала "Яндексу", она активно развивалась за счет хороших условий для авторов»,— рассуждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он считает, что VK сосредоточена на развитии своих лидирующих платформ — «VK Видео» и «Одноклассники», поэтому «Дзен» начал терять аудиторию. По его оценке, Google останется в лидерах на российском рынке, так как множество сторонних приложений пользуются спросом у россиян, такие как «Google Карты», «Google Переводчик» и др., тогда как WhatsApp может потерять свою долю за счет развития Telegram.

Однако директор Института современных медиа Кирилл Танаев напоминает, что аудитория может чередовать падение и подъем. «"Дзену" не удалось перехватить аудиторию "Яндекс Новостей", которая ушла в Telegram»,— говорит он, добавляя, что VK не смог сформировать привлекательную модель монетизации на платформе. Он считает, что если компания не примет мер, то снижения охватов «Дзена» можно ожидать и в 2025 году. Но источник “Ъ”, близкий к VK, говорит, что «Дзен» остается приоритетной платформой для холдинга и «показатели ежемесячной аудитории будут выше».

Филипп Крупанин, Тимофей Корнев, Юлия Юрасова