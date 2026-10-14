Илон Маск прокомментировал сообщения об ограничении работы Starlink для ВСУ

Гендиректор SpaceX Илон Маск заявил, что все решения об использовании и замедлении скорости спутниковой системы Starshield принимают вооруженные силы и президент США. Так он прокомментировал сообщение о том, что SpaceX ограничивала работу спутниковой связи для вооруженных сил Украины.