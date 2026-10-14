Илон Маск прокомментировал сообщения об ограничении работы Starlink для ВСУ
Гендиректор SpaceX Илон Маск заявил, что все решения об использовании и замедлении скорости спутниковой системы Starshield принимают вооруженные силы и президент США. Так он прокомментировал сообщение о том, что SpaceX ограничивала работу спутниковой связи для вооруженных сил Украины.
«Системы Starshield принадлежат правительству США и контролируются им. Любые ограничения по скорости или использованию определяются вооруженными силами США и, в конечном счете, президентом США»,— написал Илон Маск в соцсети Х.
В свою очередь коммерческий сервис Starlink принадлежит SpaceX, подчеркнул Илон Маск. «Использование Starlink ограничено гражданской или оборонительной деятельностью и не может применяться для наступательных военных действий, поскольку это нецелесообразно для коммерческой компании»,— добавил он.
Для ВСУ ограничили работу спутникового интернета при скорости ракет и беспилотников выше 160 км/ч, сообщал Reuters. Связь начинает обрываться после запуска, что затрудняет управление дронами. Украинские власти заявили, что не получали предупреждений о замедлении интернета от американской компании.