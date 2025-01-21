Трамп заявил, что Зеленский настроен на сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и хочет, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее, пишет CNN. Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете Белого дома. Американский президент подчеркнул, что разговор с Владимиром Путиным «может произойти очень скоро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (справа)

Фото: Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп (справа)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Господин Трамп отметил, что встреча с российским президентом пройдет после того, как будут начаты переговоры, процесс которых, по его словам, уже идет. Республиканец также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта. Дональд Трамп выразил надежду, что к заключению сделки также готов и Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о сохранении антироссийских санкций, господин Трамп сказал, что «больше предпочитает тарифы». «Я считаю, что слово "тарифы" лучше, потому что оно сохраняет силу доллара. Я думаю, тарифы эффективней»,— добавил президент США.

Согласно одному из уже подписанных указов господина Трампа, США прекращают помощь иностранным государствам на период 90 дней. Документ в том числе затрагивает и помощь Украине. Указывается, что госсекретарь США может сделать исключение для некоторых стран.

Накануне, 20 января, президент России поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность президента США. Владимир Путин отметил, что Россия готова идти на контакт с новой администрацией США. Главная цель этого диалога — урегулировать военный конфликт на Украине, подчеркнул российский президент.

О заявлениях Дональда Трампа во время инаугурации — в материале «Ъ».