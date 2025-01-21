В аэропортах Казани и Ульяновска ввели ограничения

Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов ввели на работу аэропортов Казани и Ульяновска, сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет»,— сказано в сообщении пресс-службы.

В ночь на 20 января Татарстан подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны, ночью и утром было сбито три беспилотника. Пострадавших и разрушений не было. На работу аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево) вводились ограничения.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Беспилотники до цели не долетели».